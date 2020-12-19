‘Oh oh’ çıkışından, ‘kuru ekmek’ tartışmasına... İşte bütçede akılda kalanlar...

19 Aralık 2020 Cumartesi, 10:22

TBMM Genel Kurulu'nda 12 gündür süren 2021 bütçe görüşmeleri maratonu dün sona erdi. Genel Kurul’daki görüşmeler sırasında yer yer çok sert tartışmalar yaşandı, bazen de güldüren görüntüler ortaya çıktı.

Bütçe maratonu görüntüleri içerisinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Oh, paralar PKK’ya gitmiyor, oh, oh millete gidiyor” çıkışı gündemde bir numara oldu. Dikkat çeken bir diğer tartışma da CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın “Milletin midesine kuru ekmek giriyor” sözüne karşı AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin’in verdiği “O zaman aç değiller” yanıtı ile yaşandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un “Türkiye’de yoksulluk, özellikle aşırı yoksulluk sorun olmaktan kalktı” diye konuşması da “Türkiye’de yoksulluk var mı, yok mu?” tartışmasıyla gündeme oturdu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise bütçe görüşmelerinin başında yaptığı konuşma sırasında AKP'lilerin yaptığı “Aday ol” sataşmaları “Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu’nun “Benim aday olup olamayacağımı size kim söyledi” sözü tartışmaları alevlendirdi.

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya’nın AKP hükümetleri döneminde satılan kamu varlıklarıyla ilgili oluşturduğu 13 metrelik listeyi rula halinde Genel Kurul salonunda yerde yuvarlaması Meclis’in en renkli görüntülerinden birisi haline geldi. Metrelerce uzunluktaki listenin açılması için Kaya'ya CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal yardım etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun konuşması sırasında ise tartışmalar rakamlar üzerinden yaşandı. Bakan Karaismailoğlu, kürsüde “Sabahtan beri yalanlar konuşuyor burada. Rakamlar burada, rakamlar burada” dedi. TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Bakan Karaismailoğlu’na “Sayın Bakan hiçbir arkadaşımıza yalan konuşuyorsunuz diyemezsiniz” diye müdahale etti. Bu sırada milletvekili sıralarından Bakan Karaismailoğlu’na tepkiler yükseldi. Bakan Karaismailoğlu, “Ya tamam, susun da konuşalım. Siz yalan söyleyince bir şey değil, ben yalan söyleyince özür diliyorum” diye konuştu.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın ise Kızılderili Şefi Seattle'ın ‘Beyaz Adam’ şiirinin ‘Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak’ sözlerini anımsatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi. Yavuzyılmaz, ‘Son cüzdan kuruduğunda, son esnaf battığında, son fabrika kapandığında, son banka satıldığında; uzun adam, politikalarının beş para etmediğini anlayacak’ dedi.

CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer ise Genel Kurul’da soru için tanınan bir dakikalık sürenin 40 saniyeye düşürülmesi üzerine hızlı konuşma rekoru kırdı. Gürer, 40 saniyelik konuşmasına 96 sözcükten oluşan 6 soru sığdırararak tüm milletvekillerini kendine hayran bıraktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise yoksulluk tartışmalarına bir yenisini kattı. Öztunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın beyaz çay içip, ejder meyvesi ve tatlı olarak efuli, aloevera, orman meyveli spesiyal, zencefilli somonlu suşi, tartolet içerisinde humus yediğini söylemesi üzerine AKP Trabzon Milletvekili Salih Cora unutulmaz bir çıkış yaptı. AKP'li Cora, Öztunç için “Akşam yemeğinde kabak tatlısını tahinli yedi, ondan da taviz vermedi” diye karşı çıktı. Öztunç kabak tatlısı yemediğini kuru fasulye, pilav yediğini söyledi. Meclis Başkanvekili Süreya Sadi Bilgiç, “Yediniz mi siz kabak tatlısını? Yemediyseniz sorun yok” dedi. Bilgiç, sataşmaları engellemek için "Kabak tatlısı yemek kötü bir şey mi tahinle" diye ekledi.

CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel’in ise Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a yönelik sözleri gündem oldu. Türkiye’de çift başlılık olduğunu kaydeden Sertel, Altun için "Küçük Recep Tayyip Erdoğan" nitelemesi yaparak, şunları söyledi:

“İstediğine basın kartı veriyor istemediğine vermiyor. Bu Pergoleci devletin en üst makamına sırtını dayamış ve istediği gibi hareket ediyor.”