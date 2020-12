TBMM Genel Kurulu’ndaki 11 günlük bütçe maratonu dün sona erdi: ‘Bu düzeni değiştireceğiz’

19 Aralık 2020 Cumartesi, 02:00

AKP Bursa Milletvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP’yi “vesayet savunucusu ve diktatör” olarak nitelendirince, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Bir ülkenin cumhurbaşkanı çıkıp muhalefete ‘beşinci kol’ derse, o lafı aldığı Franco ile anılırsa, ona da cevap verilirken de ‘diktatör bozuntusu’ denirse, orada düzeltilecek tek cevap vardır, ‘bozuntu’ kısmını alıyorum, diktatör sizin olsun” tepkisini gösterdi.

11 gün boyunca aralıksız devam eden 2021 yılı bütçesine ilişkin görüşmeler dün tamamlandı. Görüşmelere CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar da katıldı. MHP adına konuşan Mustafa Kalaycı ve İsmail Faruk Aksu, bütçe üzerine konuşmak yerine genellikle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni övdü. Bu nedenle ara ara muhalefet sıralarından alkışlı protestolar yapıldı. HDP’li Meral Danış Beştaş, iktidarın kendine yakın şirketlerin vergi borçlarını sildiğini belirterek, “Siz kimlerin borcunu kimler için hangi gerekçelerle siliyorsunuz?” dedi. CHP’li Abdüllatif Şener de, İktidarın 2021 yılında bir avuç tuzu kuruya garantiler kapsamında 31 milyar TL verildiğini söyledi. Şener, Birleşmiş Milletler raporuna göre Türkiye’de nüfusun yüzde 1’inin elde ettiği gelirin nüfusun yüzde 50’sine verilmediğini kaydetti. Şener, “Gelir dağılımının en bozuk olduğu 5. ülke Türkiye’dir. Bir numara Katar. Bir gördüm; Aman dedim; bizimkilerin Katar sevgisinin nereden geldiği belli” diye konuştu.

‘YUVARLANIYORUZ’

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke de “Saray’a göre uçuyoruz. Oysa 2014’ten beri fiilen bu başkanlık rejimine Türkiye’ye hapsettiğinizden beri fakirleştik. 2014’te kişi başına milli gelir 12 bin 158 dolardı. Bugün 8 bin 455 dolar ve düşüyor. Uçmuyoruz, yuvarlanıyoruz. Hep birlikte fakirleşiyoruz” diye konuştu. Gerçek verilere göre 10 milyona aşkın işsiz olduğunu söyleyen Böke, “Hatta saraya göre işsizlik yok, iş beğenmeyen gençler var” dedi. Böke, “Saray’ın gerçekleri ile halkın gerçekleri uyuşmayınca bütçe de halkın bütçesi olmuyor. Bu bütçe bir Saray bütçesidir. Bu bütçe bir talan bütçesidir. Bu bütçe torpilin bütçesidir. Bu bütçe kayırmanın, toplumu bölüp, parçalamanın bütçesidir. Hiç kimsenin endişesi olmasın biz buradayız. Halkla birlikte halkın bütçesini ilk seçimden sonra biz yapacağız. O bütçe ağır yıkımı yaratan bu düzeni değiştirecek” diye konuştu.

Güçlendirilmiş parlamenter demokrasiyle şahsım devleti yerine kurulacak hukuk devletiyle hakça zenginleşmenin önünün açılacağını kaydeden Böke, “Hayat pahalılığına son vermek için her sofraya her yurttaş et koyabilsin diye bu düzeni değiştireceğiz” diye konuştu. Kamu özel işbirliği projelerine kur farkından artan tutar nedeniyle 2020 yılında 83 milyar 700 milyon lira ödendiğini söyleyen Böke, “Rantçı 5’li çetenin cebine gidivermiş. O para halkın parası. 5’li çete yerine 5 milyon aileye devlet destek verebilirdi. Türkiye ekonomisi 5’ten büyüktür, Türkiye de birden büyüktür” dedi. Böke, denetlenemeyen ve aile şirketine dönüşen Türkiye Varlık Fonu’nunu kapatarak bünyesindeki Cumhuriyet miraslarının Hazine’ye devredileceğini söyledi.

AKP’li Efkan Ala da konuşmasında CHP’yi ve Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. Sağlık alanında “büyük başarılara imza attıklarını” ileri süren Ala, CHP sıralarına dönerek “Sizin Genel Başkanınızın müdürlüğü dönemini de biliyoruz. Oradaki eksiklikleri de giderdik, alkışlayın, takdir edin” dedi. CHP’yi “darbelerin yanında, tankla yürüyenlerin destekçisi olmakla” suçlayan Ala, “İkide bir diktatör deyip duruyorsunuz. Kim diktatör? Her siyasi problemi mahkemeye taşıdınız. Onlardan medet umuyorsunuz. Sizin derdiniz millet iradesiyle. Diktatörlük sizin ruhunuza işlemiş.”

‘A HABER SPİKERİ’

Ala ve Zengin’in sözleri AKP ile CHP arasında tartışmalara neden oldu. CHP’li Özgür Özel, “Ala’yı dinlerken sanki yanlışlıkla A Haber’in spikerini dinliyormuş hissiyatına kapıldıklarını” kaydetti. Özel, “Eğer hayata A Haber’in yaptığı montajlaran, iftiralardan ve hakaretlerden ibaret o bültenleri izlerseniz, Ala gibi kürsü performansı göstermek mümkün” dedi. Özel, şunları kaydetti: “Açmakla övündüğünüz o üniversitelere atadığınız, gaflarına sahip çıktığınız adamlardan bir tanesi, AKP’li, MHP’li, İYİ Parti’li, HDP’li milyonlarca anne ve babanın evlatlarına benim burada söylemekten utanç duyacağım sözler söylediler. ‘Ülkeyi vesayetten kurtardık’ diyorsunuz. Esas vesayet 5’li çeteye finans sağlayanlara Türk mahkemeleri karar verdiğinde Londra mahkemelerine taşımaktır. AB ile ilk anlaşmayı da İnönü yaptı. Ama AB ile köprüleri atmak da sizin başbakanınıza nasip odu” diye konuştu.