OHAL Komisyonu, Adil Öksüz’e yakın kişilerin mesleğe iade taleplerini reddetti

12 Temmuz 2020 Pazar, 06:00

Komisyon ise aralarında Öksüz’ün kardeşi ve yeğenlerinin de bulunduğu kişilerin başvurusunu “örgütle bağlantılarını ortaya koyarak kabul etmediği” öğrenildi.

AA’nın haberine göre, FETÖ’nün darbe girişiminin ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvurulara bakmak üzere kurulan komisyonun kararları arasında “FETÖ’nün TSK imamı” firari Adil Öksüz’ün yakın çevresindekilerin mesleğe iade talepleri de yer aldı.

Komisyon, Öksüz’ün meslekten ihraç edilen akademisyen kardeşi Ahmet Öksüz, öğretmen bacanağı Ökkeş Tetik, yeğenleri İsmail ve Sahure Öksüz ile imam Hacı Ahmet Öksüz, sınıf arkadaşı öğretim üyesi İsmail Acar, hocası olduğu iddia edilen eski Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Davut Aydüz’ün kamu görevine geri dönebilmek için yaptıkları başvuruları FETÖ ile irtibat ve iltisak gerekçesiyle reddetti.

YEĞENİ DE ‘MAHREM İMAM’

Komisyon, Ahmet Öksüz’ün, Bank Asya’ya 400 bin liranın üzerinde para yatırdığını tespit etti. Çocuklarını FETÖ okullarında okutan ve örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ahmet Öksüz’ün geçmişte FETÖ’ye ait kolej ve üniversitelerde çalıştığı tespit edildi.

Adil Öksüz’ün, Muğla’da öğretmenlik yaparken FETÖ ile irtibatı nedeniyle meslekten çıkarılan ve örgütün askeri mahrem imamı olduğu belirlenen yeğeni İsmail Öksüz’ün ByLock kullanıcısı olduğu, Bank Asya’ya para yatırdığı, kamu görevinden ihraç edildikten sonra da itiraz dilekçelerini hazırlamak için örgüt mensuplarıyla bir araya geldiği belirlendi.

Ökkeş Tetik’in ise Bank Asya’ya para yatırdığı, kapatılan Aktif Eğitimler Sendikası üyesi olduğu ve örgüte ait okullarda çalıştığı tespit edildi. Komisyon, Sahure Öksüz’ün 2010’daki KPSS sorularını önceden alarak sınavda yüksek başarı elde ettiğini ortaya koydu. Öksüz’ün hocası Davut Aydüz’ün ise Bank Asya’ya para yatırdığı, kapatılan Cihan Medya Dağıtım Şirketi’ne bin 800 lira mali destek sağladığı tespit edildi.