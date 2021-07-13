OHAL Komisyonu, darbecilerin "mesleğe iade" başvurularını reddetti

13 Temmuz 2021 Salı, 09:38

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan darbe çatı iddianamesinde 38 kişilik sözde 'yurtta sulh konseyi' üyeleri arasında gösterilen eski 13 asker, "FETÖ ile irtibatlarının bulunmadığı ve kamu görevinden çıkarılmalarının haksız olduğunu" ileri sürerek görevlerine iade istemiyle komisyona başvurdu.

Başvuranlar arasında eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, darbe girişiminde Akıncı Üssündeki darbeci F-16 pilotlarını yönlendiren eski Harekat Komutanı Ahmet Özçetin, eski tuğgeneral Erhan Caha, Cumhurbaşkanına suikast timinin başındaki eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski Akıncı Üs Komutanı tuğgeneral Hakan Evrim, eski korgeneral İlhan Talu, darbe girişimi öncesinde darbe bildirisini okuduğu görüntüleri ortaya çıkan eski tümgeneral Kubilay Selçuk, eski Polatlı 58. Topçu Tugay Komutanı Murat Aygün, eski Polatlı Füze Okul Komutanı tümgeneral Osman Ünlü, darbe toplantılarına katılan eski tuğamiral Ömer Faruk Harmancık, eski tuğgeneral Özkan Aydoğdu, darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında darbeye karşı çıkan vatandaşlara ateş açan eski tuğamiral Sinan Sürer ve darbeci helikopter pilotlarının komutanı eski tuğgeneral Ünsal Coşkun da yer aldı.

Komisyon, yaptığı inceleme ve değerlendirme neticesinde verdiği gerekçeli kararlarda, başvurucuların 15 Temmuz darbe girişimine fiilen iştirak ettiğinin tespiti ve elde edilen belgeler kapsamında FETÖ ile bağlantısını ortaya koyarak kamu görevine iade talepli başvurusunu reddetti.

FETÖ'nün gerçekleştirdiği darbe teşebbüsüne fiilen iştirak eden isimler arasında yer alan Özçetin, Caha, Sönmezateş, Evrim, Selçuk, Harmancık ve Sürer "Anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast suçlarından birer, 139 kişiye yönelik "kasten öldürme" suçundan da 139'ar kez olmak üzere toplam 141'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.