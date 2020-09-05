Okçular Tekkesi’nin yanında yeni bir rant projesi: 68 yıllık kulübün iki gün içinde tesisleri boşaltması istendi

05 Eylül 2020 Cumartesi, 16:42

1952 yılında kurulan Okmeydanı Fetih Spor Kulübü, 68 yıldır Beyoğlu Keçeci Piri Mahallesi’nde bulunan 9.135.61 metrekare alandaki tesislerde çalışmalarını sürdürüyor.

Ancak 20 Temmuz 2020’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına kulübe tebligat gönderen Beyoğlu Kaymakamlığı, kulübün tesisleri iki gün içinde boşaltmasını istiyor.

İki gün içinde yok olmakla karşı karşıya kalan 68 yıllık köklü kulübün yöneticileri, soluğu mahkemede alıyorlar. İstanbul 5’inci ve 6’ıncı İdare Mahkemeleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına kullanım hakkını elinde tutan Milli Emlak yanıt verene kadar yürütmeyi durdurma kararı veriyor.

Milli Emlak’tan yanıt gelmesi üzirine 6’ıncı İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararını kaldırıyor. Kulüp yönetimi buna da itiraz ediyor ve dava devam ediyor.

KILINÇ VE KAFTANCIOĞLU KULÜBÜ ZİYARET ETTİ

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve CHP Beyoğlu İlçe Başkanı Şahin Dil, Okmeydanı Fetih Spor kulübü’nü ziyaret ederek kulüp yöneticilerinden bilgi aldılar. CHP heyetine, bir dönem Fetih Spor’da futbol oynayan Sol Parti Başkanlık Kurulu Üyesi Alper Taş da eşlik etti.

Okmeydanı Fetih Spor Kulübü Başkanı Burhan Erdoğdu, Tesisin, Fatih Sultan Mehmet Vakfı’na ait olduğunu, Vakıflar’ın 2015 yılında tesisi trampa yoluyla Gençlik Spor İl Müdürlüğü’ne devrettiğini, daha sonra da tesisin kullanım hakkının Milli Emlak’a ve son olarak da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına geçtiğini anlattı. Tüm bu süreçlerde kendilerine hiçbir şekilde bilgi verilmediğini ifade eden Erdoğdu, 2015 yılına kadar düzenli olarak kiralarını ödediklerini, 2015 yılından sonra ise kirayı ödeyecekleri muhatap bulamadıklarını ifade etti.

Tesisin daha önce imar affından yararlandığını ve tapu tahsis belgesinin bulunduğunu belirten Erdoğdu, kiralarını ödemek istemelerine rağmen kendilerinin işgalci olarak görülüp tesisleri boşaltmalarının istendiğini ifede etti.

Kulubün 300 lisanslı sporcusunun bulunduğu bilgisini veren kulüp başkanı Erdoğdu, “tesislerde her sabah yüzlerce mahalleli, genç, yaşlı, kadın erkek spor yapıyor. Biz 68 yıllık köklü bir kulübüz. İşgalci değiliz. Bize başka bir tesis göstermeden iki gün içinde boşaltmamızı istediler. Kiramızı ödemek istiyoruz ama muhatap bulamıyoruz. Burası elimizden alınırsa, sporcular, sporcçu aileleri ve binlerce mahalleli mağdur olacak. Ayrıca burası deprem toplanma alanı. Bir deprem anında başka da toplanma alanı bulanmamaktadır” dilyerek tepkisini dile getiriyor.

CHP İstanhbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Türkiye’de artık hukuka ve mahkemelere güven kalmadığını belirterek mahelle sakinleri ve sporcularla birlikte bu tesislere sahip çıkacaklarını ve bu alanın halkın kullanımında kalması için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Doğma büyüme Okmeydanılı olan CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ise “ Fetih Spor Kulübünün işgalci durumuna düşürülüp tesislerden çıkarılmak istendiğine vurgu yaparak “kamu kurumlarının halkın kurumlarına kumpas kurması kabul edilemez” dedi.

Kılınç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu, aynı zamanda kamu kurumlarında ciddi bir ihmal ve suistimal olduğunu gösteriyor. Halkın yıllardır spor yaptığı, özellikle uyuşturucu bağımlılığının da yoğun olduğu bir bölgede gençlerin spor yapmasının engellenmeye çalışılması, buranın ranta kurban ediliyor olması İstanbul gerçekleri açısından da kabul edilebilir değil.”

CHP heyetine eşlik eden ve bir dönem Fetih Spor Kulubü’nde futbol oynayan Sol Parti Başkanlık Kurulu Üyesi Alper Taş ise Haliç Port projesine dikkat çekerek, klübün ve tesislerin bulunduğu alanın Haliç Port projesi kapsamında ranta açılmak istendiğini ifade etti.