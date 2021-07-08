Oktar-Selçuk ayrıntısı ortaya çıkmıştı
Gazetemiz yazarı Mine Kırıkkanat'ın, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kurucusu olduğu Maya Okullarına dair yazısına erişim engeli getirildi.
Gazetemiz yazarı Mine Kırıkkanat'ın, 4 Temmuz'da kaleme aldığı Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kurucusu olduğu Maya Okullarına dair yazısına erişim engeli getirildi. Erişim engeli, Ziya Selçuk tarafından talep edildi.
Kırıkkanat, "Kucaktan kucağa Milli Eğitim" başlıklı yazısında, Adnan Oktar cemaatinden Altuğ Revnak Eti ile Ziya Selçuk'un aynı karede yer aldığı fotoğrafın hikayesini anlatmıştı.
Kırıkkanat, "Paravan oluşturmakta ustalaşan Adnancıların uyduruk Doğa Bilimleri Derneği ve Wex Robotics tabelası; Oktay Selçuk’un Bilişim Garaj Akademisi ile 2018’de Milli Eğitim Bakanı atanan Ziya Selçuk’un Maya Koleji’yle yan yana gelebiliyor ve nasıl bir anlaşmaya varıldıysa; Adnancı ortakları Altuğ Revnak, Twitter’da zil takıp oynuyordu! 2018’de Milli Eğitim Bakanı atanan Ziya Selçuk, Altuğ Revnak Eti’yle fotoğraf çektirirken, 2017’de sahibi olduğu Maya Koleji’nin Adnancılarla işbirliğine girdiğini biliyor muydu?" demişti.
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