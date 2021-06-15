Oktay'dan İmamoğlu'na Marmaris daveti
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Oktay, İmamoğlu’nu Marmaris'e davet etti.
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Saraçhane’deki başkanlık binasında gerçekleşen görüşmede belediye çalışmaları ve güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
UMUDUMUZU KAYBETMEDİK
Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk’ün de hazır bulunduğu ziyaretin ana gündem konusu pandemi, turizm ve belediye çalışmaları oldu. Marmaris halkının pandemi sürecinde çok duyarlı davrandığını ve çok büyük sorun yaşanmadığını söyleyen Oktay, “Ancak ülkedeki genel durum nedeniyle maalesef turizmde iki sezondur istediğimiz verimi alamıyoruz. Özellikle İngiltere ve Rusya’nın Türkiye ile ilgili aldığı kararlar bizi oldukça fazla etkiliyor. Aşılama hızının artmasıyla daha güzel günlere kavuşacağımıza inanıyoruz. Çünkü biz umudumuzu asla kaybetmedik, yöneticiler olarak da halkımıza hep bu umudu aşıladık. Güzel günlere hep birlikte kavuşacağımıza inanıyorum” dedi. Marmaris Belediyesi’nin tarım, turizm ve sosyal belediyecilik konusunda yaptığı çalışmaları anlatan Oktay, İmamoğlu’nu ilçeye davet etti.
DESTEK VERMEYE HAZIRIZ
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Başkan Mehmet Oktay’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. CHP’li belediyelerin sosyal ve halkçı belediyecilik noktasında önemli işlere imza attığını söyleyen İmamoğlu, “Marmaris’in de bu konularda ne kadar başarılı olduğunu biliyorum. Biz de istenildiği zaman destek vermeye hazırız” diye konuştu. Marmaris’in doğal ve tarihi güzelliklerini çok iyi bildiğini söyleyen İmamoğlu, en kısa zamanda gelme sözü de verdi. Ziyaretin sonunda Başkan Oktay, Ekrem İmamoğlu’na bir tablo hediye etti.
Video Haberler
- İstanbul’da şiddetli yağmura hazırlıksız yakalandılar
- Görüntüleriyle tehdit edildi, yardım istedi
- Köpeğinin öldüğü yere sembolik mezar yaptırdı
- Otoparkta bir anda gaza bastı, binaya böyle çarptı
- Felaketin boyutu... Uzaydan görüntülendi
- Yurttaş; isyan etti, gözyaşlarını tutamadı
- Boru patladı, tazyikli su apartmanın yüksekliğine ulaştı
- İstanbul'da korkunç ölüm
- Avcılar’da beyzbol sopalı yol verme kavgası: 2 yaralı
- Yaralı doktor ile saldırgan arasındaki boğuşma anı
En Çok Okunan Haberler
- İl Milli Eğitim Müdürü'nden istifa kararı
- Habertürk'ten Veyis Ateş kararı
- Sedat Peker'den Soylu ve Ateş hakkında yeni iddia
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' iddiası
- Peker'in iddialarının ardından görevden alındı
- Mafya lideri Drej Ali, canlı yayında Arslan'a mesaj attı
- Binali Yıldırım, Koç ve Sabancı'yı geride bıraktı
- Ankara'da sağanak: Araçlar yolda kaldı
- Erdoğan'dan Terör örgütleri çıkışı
- Tehdit, şantaj, 10 milyon euroluk talepler