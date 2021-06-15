Oktay'dan İmamoğlu'na Marmaris daveti

15 Haziran 2021 Salı, 13:12

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Saraçhane’deki başkanlık binasında gerçekleşen görüşmede belediye çalışmaları ve güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

UMUDUMUZU KAYBETMEDİK

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk’ün de hazır bulunduğu ziyaretin ana gündem konusu pandemi, turizm ve belediye çalışmaları oldu. Marmaris halkının pandemi sürecinde çok duyarlı davrandığını ve çok büyük sorun yaşanmadığını söyleyen Oktay, “Ancak ülkedeki genel durum nedeniyle maalesef turizmde iki sezondur istediğimiz verimi alamıyoruz. Özellikle İngiltere ve Rusya’nın Türkiye ile ilgili aldığı kararlar bizi oldukça fazla etkiliyor. Aşılama hızının artmasıyla daha güzel günlere kavuşacağımıza inanıyoruz. Çünkü biz umudumuzu asla kaybetmedik, yöneticiler olarak da halkımıza hep bu umudu aşıladık. Güzel günlere hep birlikte kavuşacağımıza inanıyorum” dedi. Marmaris Belediyesi’nin tarım, turizm ve sosyal belediyecilik konusunda yaptığı çalışmaları anlatan Oktay, İmamoğlu’nu ilçeye davet etti.

DESTEK VERMEYE HAZIRIZ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Başkan Mehmet Oktay’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. CHP’li belediyelerin sosyal ve halkçı belediyecilik noktasında önemli işlere imza attığını söyleyen İmamoğlu, “Marmaris’in de bu konularda ne kadar başarılı olduğunu biliyorum. Biz de istenildiği zaman destek vermeye hazırız” diye konuştu. Marmaris’in doğal ve tarihi güzelliklerini çok iyi bildiğini söyleyen İmamoğlu, en kısa zamanda gelme sözü de verdi. Ziyaretin sonunda Başkan Oktay, Ekrem İmamoğlu’na bir tablo hediye etti.



