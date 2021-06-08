Okul önünde bir kadını öldüren Bülent Taşkın isimli erkek yakalandı

08 Haziran 2021 Salı, 14:30

Kadın cinayeti, dün saat 14.30 sıralarında, 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. 24 Şubat Ortaokulu'nun bahçesindeki Medine Seyis, yanına gelen eski erkek arkadaşı Bülent Taşkın’ın, bıçaklı saldırısına uğradı. Karnından bıçaklanan Seyis, sığındığı okulun giriş kapısı önünde kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan da olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine okul bahçesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Seyis, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Medine Seyis, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Medine Seyis'in, Trabzon Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından, toprağa verileceği öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Bülent Taşkın, saklandığı evde dün akşam saatlerinde Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

KORUMA KARARI YENİ BİTMİŞ

Saldırıda hayatını kaybeden Medine Seyis ve Bülent Taşkın'ın eşlerinden boşandıktan sonra bir süre birlikte yaşadıkları, daha sonra aralarındaki anlaşmazlık nedeniyle ayrıldıkları belirtildi. Saldırıda ölen kadının, daha önce polis merkezine giderek şikâyetçi olduğu Taşkın hakkında, çıkarttığı koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararının geçen ay sona erdiği, yeniden bahse konu kararın süresini uzatma hazırlığı yaptığı ortaya çıktı.

‘ÖFKEMİN KURBANI OLDUM’

Gözaltına alınan saldırgan Bülent Taşkın’ın emniyet sorgusunda da, “Okulun orada karşılaştık. Aslında amacım konuşmaktı. Terk edilmeyi kaldıramadım. Karşı tepki verince kendimi kaybettim. Öfkemin kurbanı oldum. Böyle olsun istemezdim” dediği belirtildi.

Taşkın, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.