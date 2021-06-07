Okul bahçesinde bıçaklanarak öldürüldü
Trabzon'da, B.T.'nin okul bahçesinde bıçakladığı Medine Seyis (43), hayatını kaybetti. Polis, kaçan B.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kadın cinayeti, saat 14.30 sıralarında, Ortahisar'a bağlı 1 No'lu Erdoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. 24 Şubat Ortaokulu'nun bahçesindeki Medine Seyis, yanına gelen ve sevgilisi olduğu iddia edilen B.T.’nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Karnından bıçaklanan Seyis, kanlar içinde yere yığılırken, B.T. de olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine okul bahçesine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Seyis, ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Medine Seyis, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
Polis ekipleri, kaçan B.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
İlgili Haberler
- Meclis komisyonunda kadın cinayetlerini önlemeye bir türlü sıra gelmiyor
- Soylu ‘kadın cinayetlerine’ ilişkin konuştu: Ben hepsinin sorumlusuyum
- Eşitlikçi Kadın Platformu: “Kadın cinayetlerinde azalma olmadı”
- Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu: Mart ayında 28 kadın öldürüldü, 19 kadın şüpheli şekilde ölü bulundu
- CHP İstanbul İl Kadın Kolu Başkanından İstanbul Sözleşmesi açıklaması: "Kadın cinayetleri politiktir"
Video Haberler
- Erdoğan, Görevi devraldığımda ağaç mağaç yoktu dedi
- Otobüste skandal olay! Polis o genci arıyor
- Sahne sokakta dedi, şarkısıyla çağrıda bulundu
- Dev yılanı gören çiftçi şaşkınlığını gizleyemedi
- CHP'li Toprak, Erdoğan'ın 'müjdeleri'ni yorumladı
- Pitbull saldırısı! Terier cinsi köpeği havada kaptı!
- Kamera kayıtları incelendi, tacizci saldırgan yakalandı
- Dikkat! Trafikte sizin de başınıza gelebilir
- Temizlik görevlisi vicdanının sesini dinledi
- Dalgıçlar tarafından çıkarıldı, görenler şaştı kaldı
En Çok Okunan Haberler
- LGS sınavı arasında şaibe iddiası
- Biz seni Çakıcı’nın elinden almadık mı
- Portakal, Peker'in gözden kaçan sözüne dikkat çekti
- Sedat Peker’in verdiği tarih
- Ayvalık halkından 'mera' tepkisi
- Ekonomist Özgür Demirtaş'a ölüm tehdidi
- 70 milyon liralık vurgun
- AKP'li Külünk'ün '17-25' açıklaması yeniden gündemde!
- 'Bahsettiği bakanlık İçişleri Bakanlığı...'
- Bakan Yardımcısı Birpınar'ın diğer maaşı ortaya çıktı!