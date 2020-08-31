Okula gitmeden masraflar birikti

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 15:06

Eğitim-İş Sendikası, yazılı açıklama ile yüz yüze eğitimin başlaması durumunda öğrencilerin okula başlangıç maliyetlerini incelediği araştırmanın sonuçlarını duyurdu. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselere başlayacak öğrenciler baz alınarak, eğitim düzeyine göre yapılan araştırmanın, sosyo-ekonomik düzeyi farklı 3 bölgede yapıldığı belirtildi. Piyasadaki 137 ürünün fiyatları üzerinden yapılan araştırmaya göre, 2020-2021 eğitim öğretim yılında okulöncesi eğitime başlayan bir öğrencinin okula başlangıç gideri bin 402 lira 77 kuruş olarak tespit edildi.

Giderde, 2019’a oranla yüzde 17,09 artış oldu. İlkokul 1. sınıfa başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri ise 2 bin 302 lira 44 kuruş olarak hesaplandı. 2019’a göre artış ise yüzde 26,99. Ortaokula başlayan bir öğrencinin başlangıç gideri de 2 bin 453 lira 17 kuruş oldu. 2019’a oranla artış yüzde 23,21 olarak gerçekleşti. Liseye başlayan öğrencinin ise okula başlangıç gideri 2 bin 529 lira 38 kuruş olarak tespit edildi. 2019’a göre artış yüzde 17,97 oldu. Tüm eğitim kademelerindeki ortalama artış ise yüzde 21,31 olarak gerçekleşti.

‘CİDDİ YÜK OLACAK’

Açıklamada, verilere göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranlarının üzerinde bir artış gerçekleştiği belirtilirken, “Yaptığımız bu araştırmada belirtilen rakamlar içerisinde okula zorunlu alınan bağışlar, sınıfların düzenlenmesi için toplanan paralar, velilerin çocuklarına verdikleri harçlıklar bulunmamakta. Yasadışı yollardan bağış adında alınan bu ücretleri de eklediğimizde, özellikle alt ve orta gelir düzeyindeki ailelere okul giderleri ciddi bir yük olacak. Sendikamız tarafından 2016’dan bu yana yapılan araştırmalara göre son dört yıl içerisinde okul öncesi düzeyde yüzde 66,31, ilkokul düzeyinde yüzde 75,19, ortaokul düzeyinde yüzde 64,63, lise düzeyinde yüzde 56,69 oranında; ortalamada ise yüzde 65,70 oranında artış gerçekleşmiştir” denildi.