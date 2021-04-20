Okullarda 23 Nisan kutlamaları yapılabilmesi için ‘yüz yüze’ kriteri getirildi

Salgının başından bu yana Covid-19 gölgesinde kısıtlamalarla kutlanan ulusal bayramlar arasına bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da eklendi. MEB, AKP’nin kongrelerini tamamlamasının ardından patlama yapan Covid-19 vakaları nedeniyle yaşama geçirilen “kısmi kapanma” tedbirleri altında kutlanacak 23 Nisan’a ilişkin illere yazı gönderdi.

Sefa Uyar
20 Nisan 2021 Salı, 04:00
Okullarda 23 Nisan kutlamaları yapılabilmesi için ‘yüz yüze’ kriteri getirildi
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle yapılacak törenlere ilişkin illere gönderdiği yazıya göre 23 Nisan saat 09.00’da, il ve ilçe milli eğitim müdürleri tarafından “asgari düzeyde personel ve öğrenci katılımı” ile Atatürk anıtlarına çelenk koyulacak. Okul törenleri ise “yüz yüze eğitime devam eden okullarda” yapılabilecek. Vaka sayılarının artması nedeniyle okulöncesi eğitim kurumları ile 8. ve 12. sınıflar dışında yüz yüze eğitime devam eden sınıf grupları yok. Bu durumda ilkokullarda tören yok. 

‘NE SAKINCASI OLABİLİR?’

Eğitim - İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım, “Yüz yüze eğitime devam etmeyen okullarda kutlama olmayacağını” belirtirken okullarda bulunan okul idarecileri ve öğretmenler ile kutlama yapılabileceğine dikkat çekti. 

Yıldırım, “23 Nisan’ı, yılda bir günü bile gerekli önlemler alınarak kutlamaktan uzak durulması doğru bir yöntem değil. Sadece okul öğretmenlerinin okul bahçesinde kutlama yapmasının ne sakıncası olabilir? Milli konularda pandeminin bahane edilerek insanların bir araya gelmesini engellemeye yönelik adımları doğru bulmuyoruz” dedi.


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