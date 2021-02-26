Okullarda vakalar başladı. Ankara’da öğretmen ve öğrenciler koronaya yakalandı
Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Ankara’nın Çankaya ilçesinde, köy okulu olarak yüz yüze eğitime başlayan Mehmet Hikmet Ayberk İlkokulu’nda, biri anasınıfı öğretmeni toplam 3 öğretmenin Covid-19’a yakalandığı öğrenildi.
Virüsün, farklı sınıflardaki farklı öğrencilerden öğretmenlere bulaştığı ancak Covid-19 vakalarına karşın okulda eğitime ara verilmediği iddia edildi. Cumhuriyet’in ulaşmaya çalıştığı okul müdürü ise görüşme talebimize yanıt vermedi.
Öğretmenler aşılanmadan geçilen yüz yüze eğitim, eğitim sendikalarının tepkisini çekmişti. Eğitim-İş Genel Merkezi’nden 16 Şubat’ta yapılan açıklamada, “Eğitimin başladığı köy okulları şu an yerel tehlike merkezleri haline gelmiştir” denilmişti. Cumhuriyet’e konuşan Eğitim-İş Ankara 3 No’lu Şube Başkanı Doğan Dağdelen, Eğitim-İş Genel Merkezi’nin yaptığı uyarıların gerçekleşmeye başladığını belirterek “Dolup taşan köy okulları risk oluşturmakta; Öğretmenler tamamen aşılanmadan yüz yüze eğitime başlanması bulaşı tekrar gündeme getirecek’ diye uyarmıştık. Bu uyarımızda haklı olduğumuz ortaya çıktı” dedi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un katılımı ile öğretmenlerin aşılanmasına başlandığı ancak köy okullarındaki öğretmenlerin “öncelikli grupta değilsiniz” uyarısı almaya devam ettiğini vurgulayan Dağdelen, “Bu öğretmenler pozitif oldu, artık aşılanma hakkı çıksa ne olacak, çıkmasa ne olacak?” sorusunu yöneltti.
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