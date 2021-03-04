Okullarda velilere imzalatılan belge ortaya çıktı
Türkiye koronavirüsle mücadele ederken yüz yüze eğitimde tedbirlerin yeterli olup olmadığı tartışma konusu oldu. Öte yandan bazı okullarda velilere, çocuklarının virüse yakalanması durumunda sorumluluğun kendilerinde olduğuna yönelik belge imzalattığı ortaya çıktı. CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, “Sorumluluğu çocuklarımıza ve ailelere yükleyen herkese yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) talimatıyla, iki gün önce tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde kademeli olarak yüz yüze eğitime başlandı. Düşük ve orta riskli illerde bulunan ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarında haftada 2 gün yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim gerçekleştirileceği duyuruldu.
VELİLERE BELGE İMZALATILDIĞI ORTAYA ÇIKTI
Okullardaki önlemlerin yeterli olup olmayacağı tartışma yaratırken, bazı okullarda velilere, çocuklarının virüse yakalanması durumunda sorumluluğun kendilerinde olduğuna yönelik belge imzalatıldığı ortaya çıktı.
Adana’nın Ceyhan ilçesindeki 5 Ocak İlkokul’unda velilere imzalatılan belgede, “Çocuğumun okulda karşılaşabileceği kaza, salgın hastalık vb. riskleri ile bu nedenelerden dolayı kendisine yapılabilecek tıbbi müdahalelerin sonuçları ve sorumluluğu tarafıma ait olup, bu sorumluluğu kabul edeceğimi taahhüt ederim” ifadelerinin yer aldığı görüldü.
“YAZIKLAR OLSUN”
Konuyla ilgili Cumhuriyet’e açıklamada bulunana CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Milli Eğitim Bakanlığı v e Sağlık Bakanlığı derhal bunun cevabını vermelidir” dedi. Sümer, “Sorumluluğu çocuklarımıza ve ailelere yükleyen herkese yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.
Sümer, söz konusu belgenin Urfa’da da bazı okullarda imzalatıldığına dair şikayetlerin geldiğini konudan Milli Eğitim Bakanlığı’nın sorumlu olduğunu belirtti.
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