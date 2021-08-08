'Olacak O Kadar'ın usta oyuncusu Ali Demirel'in adı Çankaya'da yaşayacak
Çankaya Belediyesi, usta oyuncu, senarist ve seslendirme sanatçısı Ali Demirel'in adını yeni yaptığı parklardan birine verme kararı aldı.
Çankaya Belediyesi, usta oyuncu, senarist ve seslendirme sanatçısı Ali Demirel'in adını yeni yaptığı parklardan birine verme kararı aldı.
Yaşamını tiyatro ve sinemaya adayan, onlarca film ve dizide canlandırdığı karakterlerle halkın sevgisini kazanan Demirel'in ismi, Meclis kararıyla Çankaya'da yaşayacak.
Toplumların sanatla ilerlemesinin mümkün olabileceğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Bu ülkeye değer katmış, halkın sevgisini kazanmış sanatçılarımızın adını yaşatalım ki ülkemizin kültür sanat hafızası canlı olsun. Bir toplumu medeniyet seviyesine getiren kültür ve sanattır. Biz de sanata ve sanatçılarımıza sahip çıkıyor, isimlerini yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.
Video Haberler
- Avcılar'da korku dolu anlar! Yaralılar var
- Et yiyen dev çekirge görenleri hayretler içinde bıraktı
- Aynı köyde 2 gün sonra yeniden orman yangını
- Boz ayıya araç çarptı
- Muavin fark etti! Bagajda ölü bulundu
- Sıcakta yatarken bulundu, polis ne yaptıysa uyandıramadı
- Bakan Pakdemirli'ye protesto anı kamerada
- Metroya maskesiz bindi, Özel harekâtçıyım dedi
- Van'da kaydedildi: Yerden gökyüzüne kadar uzanıyor
- Araç devrildi; genç sürücü ölümden döndü
En Çok Okunan Haberler
- Peker'den şüpheli ölümlerle ilgili flaş iddialar
- Milli voleybolcular hakkında skandal sözler
- Jet-ski olayında yeni gelişme
- Kenan İmirzalıoğlu'ndan tepki çeken 'yangın' açıklaması
- Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
- Peker'in ismini verdiği Aliye Uzun kim?
- TFF Başkanı'na ve AKP'li Çelik'e büyük şok!
- AKP'li isme 'kadınlarla ilişki' üstünden şantaj yapıldı!
- Kılıçdaroğlu'nun koluna giriyorsun diyen yurttaşa tepki!
- Coca-Cola'dan 36 yıl sonra bir ilk!