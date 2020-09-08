Olay TV’den Fatih Portakal açıklaması

08 Eylül 2020 Salı, 11:59

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz’a konuşan Olay TV’nin sahibi Cavit Çağlar, Fatih Portakal’ın kanalda yer almayacağının söyledi.

Çağlar, kanalı satmadığını muhalefet olarak devam edileceğini ve FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'ın yer almayacağını söyledi.

İşte Yılmaz'ın yazısından ilgili bölüm:

"Çağlar, Bursa'da sahibi olduğu Olay gazetesinin 35 yıldır, radyo yayınları da yapan Olay TV'nin 28 yıldır

sahibi…

“Gazetemiz Bursa'da 10 bin adet satıyor. Bu işi iyi yapıyoruz” diyen Çağlar, yayın politikasını “Merkezde

olacağız, muhalefet gazeteciliği yapmayacağız. Yayınlara müdahale etmem” diye açıklıyor.

Televizyonunda, Fox TV'den ayrılan Fatih Portakal'ın y takal er alamayacağının da altını çiziyor.

Çağlar Türkiye'nin ilk haber kanalı NTV'yi 1996 yılında kurmuş, 1999 yılında da Doğuş Grubu'na satmıştı.

Çağlar, Ekim 2020 itibarıyla ulusal yayın hayatına başlayacağını söylediği Olay TV'nin haber kanalı

olmayacağını vurguluyor.

Olay TV'nin danışmanlığını, NTV'nin kuruluşunda da yer alan Nuri Çolakoğlu üstlendi.

Çağlar'ın ilk transferi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 28 şirketinden sorumlu basın

koordinatörü Süleyman Sarılar oldu.

Haber Genel Yayın Yönetmeni olduğu Kanal D Haber'den 2018 yılında ayrılan Sarılar'la olan ilişkilerini,

“CNN Türk ve Kanal D Aydın Doğan'dayken tanıdım. Arkadaşımızdı” diye açıklıyor.

Bu pilav çok su kaldırır diye düşünüyorum.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir uçak tarafından 24 Kasım 2015'te Türkiye-Suriye sınırında düşürülen Rus

uçağı, iki ülke arasında büyük kriz çıkarmıştı.

Krizin çözümünde anahtar rol oynayan Çağlar'ın, Tayyip Erdoğan ile yakınlaşması; iktidara muhalif bir

gruba/kişiye Olay TV'yi sattığı iddiasına kuşku ile yaklaşmamız için yeterli bir neden.

Herkes biliyor ki, Erdoğan böyle bir satışa sıcak bakmaz."