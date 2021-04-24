Aile Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan'da konuk ettiği çocuğun gizlilik hakkını ihlal etti

24 Nisan 2021 Cumartesi, 09:22

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devlet korumasındaki A’ya devretti. Çocuk evlerinde kalan A’nın gizlilik hakkı dünya çocuk gününde ihlal edildi.

A’NIN KİMLİĞİ DEŞİFRE EDİLDİ

Bakan Yanık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla koltuğunu devrederken yaptığı konuşmasında, “23 Nisan Devlet geleneğimizin çocuklara ne kadar kıymet verdiğinin de bir göstergesi” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan, Bakan Yanık tarafından çocuk evlerinde yaşadığı ve devlet korumasında olduğu vurgulanan A’nın kimliği deşifre edildi.

TBMM Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması’na göre; çocuk evlerinde yaşayan A’nın, güvenliği ve gizlilik hakları devlet koruması altındadır.

Ancak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, A’nın gizlilik hakları, görüntüleri, ismi, yaşı; Bakan Yanık ve medya kuruluşlarınca açığa çıkartılarak ihlal edilmiştir.

ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VERİLEN KORUYUCU VE DESTEKLEYİCİ TEDBİR KARARLARININ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE

GİZLİLİK

MADDE 26 – (1) Çocuklara ilişkin koruyucu ve destekleyici tedbir kararlarının alınması ile uygulanmasına ilişkin tüm süreçlerde çocuğun avukatı hariç olmak üzere çocuğun kimliği, adresi, fotoğrafları, yaşadığı travmalar gibi çocuğa ve yakınlarına ait her türlü bilgi ve bu bilgilerin yer aldığı rapor ve belgeler ile kayıtlar gizli tutulur. Yazışmalar gizlilik ilkesine uygun bir şekilde gerçekleştirilir.