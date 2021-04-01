Olcay Büyüktaş’a Çocuğun İnsan Hakları Ödülü
Cumhuriyet’in Sorumlu Yazıişleri Müdürü Olcay Büyüktaş, Fişek Enstitüsü Çalışan Çocuklar Vakfı’nın “Çocuğun İnsan Hakları Ödülü”ne değer görüldü.
Büyüktaş, ödüle, koronavirüs pandemisinin çocuk işçiliğinde artışa yol açtığını anlattığı “Okula Değil İşe” ve “Yalnız Gençler Değil Gelecek de Risk Altında” başlıklı haberleri ile değer görüldü. Evrensel gazetesinden Halil Sancar da “Binlerce Çocuğun Hayatı Çalınıyor” başlıklı haberi ile aynı ödülü aldı. Ödül töreni, pandemi koşullarına uygun olarak Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlendi. Tören, vakfın kurucusu Prof. Dr. Gürhan Fişek’in anısına doğum gününde yapıldı. Törende vakfın çocuk işçiliğine karşı düzenlediği öykü yarışmasının kazananları da ödüllerini aldı. Yarışmaya başvuran 425 öykü ile hazırlanan bir seçkinin 12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü’nde bir kitap olarak yayımlanacağı açıklandı.
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