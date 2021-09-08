Olcay Şahan, futbolu bıraktığını açıkladı
Son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Olcay Şahan, futbolu bıraktığını açıkladı.
Milli futbolcu Olcay Şahan, sosyal medya üzerinden futbolculuk kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Olcay Şahan, "Bu satırları yazarken biraz hüzünlü, gururlu ve birçok başarıya ulaşmış bir sporcu olarak yazıyorum. Kariyerim boyunca yaşadığım mutlu anları, güzel hatıraları, şampiyonlukları, harika arkadaşlıkları, tecrübeleri asla unutmayacağım. Bugüne kadar benim her zaman yanımda olan tüm herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi veda zamanı; çok sevdiğim her şeyimi verdiğim futbol kariyerimi noktalıyorum. Hakkınızı helal edin..." ifadelerini kullandı.
Fortuna Düsseldorf altyapısında yetişen ve sırasıyla Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Duisburg, Kaiserslautern formaları giydikten sonra Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah Beyazlı ekipte sergilediği performansla adından söz ettiren A Milli Takım'a kadar yükselmişti.
Beşiktaş'ta 5 yıl geçiren, çıktığı 180 resmi maçta 35 gol, 34 asistle oynayan ve Siyah Beyazlı ekiple 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Olcay, ardından Trabzonspor , Denizlispor ve Yeni Malatyaspor'da forma giydi.
Video Haberler
- Anket şirketi başkanı, AKP'yi canlı yayında uyardı
- Anket şirketi başkanından çarpıcı CHP analizi
- İstanbul'da trafikte rezaletin görüntüsü!
- Denizde çıkan hortum korkulu anlar yaşattı
- Korkunç kaza anı: Çöp atan kişiye otomobil çarptı
- 'Cevap vermezsin' dediği soruya Ortaylı'dan yanıt
- Çalıların arasına gizlenen sırtlan yaşlı insana saldırdı
- O çocuk Uykusuz'a kapak oldu
- Suudi Vali'den Japon Büyükelçi'ye pilav yeme dersi
- Endonezya’da hapishanede yangın: 41 ölü
En Çok Okunan Haberler
- Rıdvan Dilmen'den tepki çeken sözler
- Öğrenci ve öğretmenler için yeni karar
- İstanbul'da büyük faciadan dönüldü!
- Emlakçılar, yüksek kiraların nedenini açıkladı
- 6-1 sonrası Amsterdam-İstanbul arası demeç savaşı
- O çocuk Uykusuz'a kapak oldu
- Anket şirketi başkanından çarpıcı CHP analizi
- İnce hakkında hapis cezası
- Kavcıoğlu'ndan 'kredi faizi' açıklaması
- Kavcıoğlu konuştu, piyasalar karıştı