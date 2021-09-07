Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi ile ilgili deplasman mesajı yayınladı
Beşiktaş, UEFA'nın deplasman yasağını kaldırmasının ardından açıklama yayınladı.
Beşiktaş, UEFA'nın Covid-19 nedeniyle koyulan deplasman yasağını kaldırmasının ardından resmi sitesinden açıklama yayınladı. Beşiktaş, federasyonlarla görüşmeler yapıldığını ve taraftarların şimdilik seyahat yapmaması gerektiğini ifade etti.
Beşiktaş, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax ile karşılaşacak.
Siyah-beyazlı kulübün açıklaması şöyle:
UEFA’nın Şampiyonlar Ligi’nde deplasman tribünlerini taraftarlara açma kararı sonrası C Grubundaki rakiplerimizin yöneticileri ve ilgili ülke makamları ile görüşmelerimiz devam ediyor.
Almanya, Hollanda ve Portekiz ilgili makamlarıyla yapılan bu görüşmelerin sonuçları ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Bu güncel bilgilendirme gelene kadar deplasman maçlarımızla ilgili seyahat programı yapmamanızı öneririz.
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