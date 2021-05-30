Olimpia Milano, EuroLeague'i üçüncü tamamladı

30 Mayıs 2021 Pazar, 20:45

Turkish Airlines EuroLeague Final-Four üçüncülük maçında Olimpia Milano, son şampiyon CSKA Moskova'yı 83-73'lük skorla mağlup etti. Avrupa'da 29 yıl sonra Final-Four'a katılan İtalyan ekibi bu galibiyetle Avrupa üçüncüsü olurken, Rus ekibi CSKA Moskova ise dördüncü oldu.

Almanya'nın Köln kentinde oynanan ve Juan Carlos Garcia'nın yönettiği maç, büyük çekişmeye sahne oldu. Olimpia Milano'nun 10-5'lik serisinin ardından Shengelia ve Lundberg ile toparlanan CSKA, ilk çeyreği 20-23 önde geçti. İkinci çeyrekte ise Olimpia Milano'nun üstünlüğü hissedildi. İtalyan ekibi, Punter ve Roll ile farkı açarak soyunma odasına 40-34 önde gitti.

Maçın en sert geçen çeyreği ise üçüncü çeyrek oldu. CSKA, Milano'dan Sergio Rodriguez'in iyi performansına 8-0'lık seriyle cevap verdi. Milano, son çeyreğe 60-57 önde girdi. Dördüncü çeyrekte 8-0'lık seri yakalayan İtalyan ekibi, CSKA'nın farkı kapatmasına izin vermedi ve karşılaşmayı 83-73'lük skorla kazandı.

Olimpia Milano'da Sergio Rodriguez 14 sayı, 3 ribaund ve 6 asistle takımını galibiyete taşırken, eski Galatasaraylı Vladimir Micov da 14 sayı kaydetti. CSKA Moskova'da Tornike Shengelia'nın 18 sayı ve 6 ribaundluk performansı, üçüncülük için yetmedi.

Turkish Airlines EuroLeague finalinde ise temsilcimiz Anadolu Efes ve Barcelona, Türkiye saati ile 21.30'da şampiyonluk için karşılaşacak.