Galatasaray ve PSV Eindhoven'dan karşılıklı jest

20 Temmuz 2021 Salı, 22:36

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı PSV Eindhoven, sarı-kırmızılı ekip için bir paylaşım yaptı.

Galatasaraylı oyuncular, teknik direktör Fatih Terim ve taraftarların maçın oynanacağı stadyumdaki görüntülerinin yer aldığı paylaşımda Türkçe ve İngilizce olarak "İyi akşamlar, yarın görüşürüz!" ifadelerine yer verildi.





Galatasaray ise PSV Eindhoven'ın bu paylaşımına Felemenkçe "İyi akşamlar, sıcak karşılamanız için teşekkür ederiz. Yarın akşam görüşürüz" ifadeleriyle cevap verdi.

Karşılaşmada ilk düdük, yarın akşam Türkiye saati ile 22.00'de çalacak. Turun ikinci ayağı ise 28 Temmuz günü saat 21.00'de İstanbul'da oynanacak.