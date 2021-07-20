Galatasaray ve PSV Eindhoven'dan karşılıklı jest
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda kozlarını paylaşacak olan Galatasaray ve PSV Eindhoven, karşılıklı paylaşımlarla birbirine jestte bulundu.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda karşılaşacağı PSV Eindhoven, sarı-kırmızılı ekip için bir paylaşım yaptı.
Galatasaraylı oyuncular, teknik direktör Fatih Terim ve taraftarların maçın oynanacağı stadyumdaki görüntülerinin yer aldığı paylaşımda Türkçe ve İngilizce olarak "İyi akşamlar, yarın görüşürüz!" ifadelerine yer verildi.
İyi akşamlar!— PSV (@PSV) July 20, 2021
See you tomorrow, @GalatasaraySK#PSVGAL #UCL pic.twitter.com/jHXD5ZEgnG
Galatasaray ise PSV Eindhoven'ın bu paylaşımına Felemenkçe "İyi akşamlar, sıcak karşılamanız için teşekkür ederiz. Yarın akşam görüşürüz" ifadeleriyle cevap verdi.
Goedenavond!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 20, 2021
Dank jullie wel voor jullie warme welkomst ??
Tot morgen avond, @PSV#PSVvGS #UCL https://t.co/npqcHchhar
Karşılaşmada ilk düdük, yarın akşam Türkiye saati ile 22.00'de çalacak. Turun ikinci ayağı ise 28 Temmuz günü saat 21.00'de İstanbul'da oynanacak.
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