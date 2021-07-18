Olimpiyatlar öncesinde Güney Afrika Milli Takımı’nda 3 pozitif vaka
Güney Afrika Futbol Takımı’nda iki oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları öncesinde Güney Afrika Futbol Federasyonu, takıma yapılan son koronavirüs testlerine ilişkin bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, iki sporcuya ek olarak takımın video analistinin de testinin pozitif çıktığı ifade edildi.
MAÇLAR 21 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR
Olimpiyatların açılış töreni 24 Temmuz’da olmasına rağmen futbolda maçlar 21 Temmuz’da başlayacak. A Grubu’nda yer alan Güney Afrika ise ilk maçını 22 Temmuz’da ev sahibi Japonya ile oynayacak.
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