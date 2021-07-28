Olimpiyatların 5'inci gününde günlük koronavirüs vaka rekoru kırıldı
Olimpiyatlarının açılışı sonrasında Tokyo'da, Covid-19 salgınının başından beri en yüksek sayıda vaka saptandı.
Tokyo Oyunlarının 23 Temmuz'daki açılışı sonrası, Japonya'nın başkentinde, salgının başından bu yana günlük Covid-19 vaka sayısı ilk kez 3 binin üzerine çıktı. Valiliğin açıkladığı verilere göre, son 24 saatte Tokyo'da 3 bin 177 Covid-19 vakası tespit edildi.
Böylelikle salgının başından beri başkentte kaydedilen toplam vaka sayısı 206 bin 745'e çıktı.
Japonya hükümeti salgınla mücadele kapsamında 12 Temmuz-22 Ağustos'ta Tokyo'da olağanüstü hal uyguluyor.
AŞILANMA ÇAĞRISINDA BULUNULDU
Tokyo Valisi Koike Yuriko, düzenlediği basın toplantısında, artış trendini koruyan vakalara karşı başkentteki genç nüfusa aşılanmaları çağrısı yaptı.
Koike, "Salgının yayılmasında gençlerin faaliyetleri anahtar rol konumunda. İş birliğinize ihtiyacımız var. Gençlerimiz aşılarını olsunlar ve lütfen gereksiz dışarı çıkmaktan kaçınsınlar" dedi.
Mart 2020'den bu yana Covid-19'a karşı 4. olağanüstü halin uygulandığı Tokyo'da düzenlenen Yaz Olimpiyatlarına, Japonya içinden ve dışından seyirci kabul edilmiyor.
Organizasyon Komitesi, Tokyo Olimpiyatları'na akredite olmuş kişilerden virüse yakalananların sayısının 169'a çıktığını açıklamıştı.
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