Olimpiyatta Türk kürekçi Onat Kazaklı'dan tarihi başarı

Milli kürekçi Onat Kazaklı, erkekler tek çifte (M1x) branşında çeyrek finale yükseldi.

AA
23 Temmuz 2021 Cuma, 03:41
Olimpiyatta Türk kürekçi Onat Kazaklı'dan tarihi başarı
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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda milli kürekçi Onat Kazaklı, çeyrek finale çıktı.

Tokyo Körfezi'nde Sea Forest Waterway'de gerçekleşen kürek yarışlarında Türkiye'yi Onat Kazaklı temsil etti.

28 yaşındaki milli sporcu, erkekler tek çifte (M1x) eleme yarışında 7.20.11'lik derecesiyle kendi serisinde 3. sırayı aldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Onat Kazaklı'nın çeyrek final müsabakası, 26 Temmuz Pazartesi günü gerçekleşecek.


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