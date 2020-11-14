Ölüm yıl dönümünde Orhan Veli’nin İstanbul’daki mezarı restore edildi

14 Kasım 2020 Cumartesi, 14:39

Restorasyonu sosyal medya hesabından duyuran İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Orhan Veli sivil İstanbul’un sesidir. Sokağın şiirini yazan büyük bir sedadır. Öldüğünde, o genç yaşında onu kaybedince çevresindeki dostları büyük bir acıyla karşılıyorlar bu ölümü ve ardından onu yad edecek şekilde bir kampanya yapıyorlar. Sabahattin Eyüboğlu'nun öncülüğünde ve ilham vericiliğiyle dostları bir araya geliyor” ifadelerini kullandı.

‘ŞATAFATIN DEĞİL...’

Polat, mezarı Abidin Dino’nun tasarladığını, üzerindeki yazıları ise Emin Barın'ın yazdığını belirterek “Şatafatın, lüksün, elitizmin, parlak yüzeylerin değil; sokağın insanı onlar. Orhan Veli’nin mezarı da buna uygun bir şekilde bir amorf taş kütlesinin içinden isminin çıktığı, ona çok yakışan özel bir tasarım. Geçtiğimiz yıllarda Orhan Veli’nin ruhunu temsil eden bu mezar çok iyi niyetli olmakla beraber, aslında konuyu çok iyi anlayamamış bir girişimle granitle kaplanmıştı. Biz İBB olarak mezarı restore ettik ve eski haline geri çevirdik” açıklamasında bulundu.

Restorasyon sırasında çekilen görüntüleri de paylaşan Polat paylaşımına, “Ölüm yıldönümünde şiir gibi mezarını restore ettik. Ne yapsak az kalır Rumeli Hisarı'ndan esen bir İstanbul rüzgarıdır Orhan Veli. ‘İndirince tenkafesine neşteri / Doktor beyler yürek gördüler / Yürekte ne gördüler dersiniz / Yürekte memleket gördüler'” notunu düştü.

‘BÜYÜK MUTLULUK’

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkan Oktay Özel de sosyal medyasında yaptığı paylaşımda “‘Otuz altı yaşında bir insan ölmez, ölmemeli... Otuz altı yaşında ölen bir #OrhanVeli ölümü çirkinleştiriyor.’ Ölüm yıl dönümünde, sizlerle Orhan Veli’nin mezarının restorasyonunu paylaşmak büyük mutluluk” ifadelerini kullandı.