Ölüm zinciri

12 Eylül 2020 Cumartesi, 05:00

Yüksekten düşme sonucu beyin kanaması geçiren üniversite öğrencisi Miraç Büyüktaş’ın (22) kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde koronavirüs kaparak hayatını kaybettiği iddia edildi. Gencin ağabeyi Fatih Büyüktaş, “Midesine tüp takıldıktan sonra ateşi çıktı, ağırlaştı. Korona belirtileri olmasına karşın test yapılmadı. Merkezi oksijen sisteminde basıncın düşmesi sonucu oksijensiz kaldı. Otopside korona olduğu ortaya çıktı” dedi.

‘TÜP BİLE BAĞLANMAMIŞ’

Ağabey Fatih Büyüktaş, beyin ameliyatı olan kardeşinin 32. günün sonunda gözlerini açtığını ve durumunun iyiye gittiğini anlattı. Büyüktaş “9 Ağustos’ta hastanede Covid-19 testi yapıldı ve negatif çıktı. Kardeşimin daha önce burundan yapılan beslenmesi, bu testin yapıldığı günün ertesinde, mideye bağlanan bir hortumla gerçekleştirilmeye başlandı. Bu işlemin ardından durumu kötüye gitti. 16 Ağustos’tan itibaren kardeşimin durumu daha da kötüleşti, yüksek ateş ve ağır öksürük oldu. 17 Ağustos’ta ise hastanenin merkezi oksijen sisteminde oksijen bittiği için oksijen basıncı düşüyor. Kardeşim ve yoğun bakımda yatan hastalar oksijensiz kalıyor” dedi. Ağabey, üst üste ihmaller sonucu kardeşinin 23 Ağustos’ta yaşamını yitirdiğini anlattı.

Kardeşinin hastanedeki ölüm raporuna subdural hematom (beyin içi kanama)+septik şok yazıldığını ancak Erzurum Adli Tıp Kurumu raporunda bulaşıcı hastalık denildiğini söyleyen ağabey, “Kardeşim hem hastaneden korona kaptı, hem belirti olmasına karşın test yapılmadı, hem de oksijensiz kaldı. Vefatından sonra hastaneden aldığımız belgede ‘17.08.2020 tarihi 05.00’te hastanenin merkezi oksijen sisteminde oksijen basınçları düştü, oda ortamında yüzde 21 solutuyor, hastanın oksijeni düşük seyrediyor’ yazılmış. Kardeşime oksijen tüpü bile bağlanmamış” dedi.

7, 17 ve 25 Ağustos’ta hastanede merkezi oksijen sisteminin arıza yaptığının belirlendiğini anlatan ağabey Büyüktaş, “Çocuk iyileşmişti, ölüm haberini aldık. Hastane hakkında hukuki süreç başlattık” dedi.

2 GÜNDE 28 KİŞİ

İYİ Parti Malatya İl Başkanı Süleyman Sarıbaş, aynı hastanede solunum cihazlarında 2 arıza yaşandığını, koronavirüs tedavisi gören 28 kişinin öldüğünü öne sürdü. Avukat Sarıbaş, “Yaklaşık 2-3 hafta önce hastaneden bana ‘hastanenin basınç tankları solunum cihazları çalışmıyor, hastaları sağa sola naklediyoruz’ diye bilgi geldi. Birinci gün 17, ikinci gün 11 hasta vefat etmiş. İl Sağlık Müdürlüğü’ne sordum, doğruladılar, ölü sayısı vermediler. Ama içeriden aldığımız bilgiler, iki günde 28 hastanın bu hastanede vefat ettiği yönünde. Ne kadarı solunum cihazı çalışsaydı yaşayacaktı bilmiyorum” diye konuştu.

Sarıbaş’ın açıklamalarına cevap veren Malatya İl Sağlık Müdürü Recep Bentli, 17 Ağustos’ta solunum cihazlarında geçici bir arızanın yaşandığını kabul ederek hastaların mağdur edilmeden başka hastanelere sevk edildiğini söyledi. Bentli, “İdari soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma tamamlandığında gerekli yasal işlemler yapılacaktır” dedi.