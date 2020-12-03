Ölümle tehdit edilen ilahiyatçı istifa etti

03 Aralık 2020 Perşembe, 11:03

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim görevlisi olan Prof. Dr. Mustafa Öztürk istifa etti.

Dekanlığa yönelik sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Öztürk, "Emekliliğimi talep ediyorum. Bu konuda gereken işlemlerin yapılmasını saygılarımla arz ederim" ifadelerinin yer bulduğu bir belge paylaştı.

Öztürk, paylaşımına ilişkin değerlendirmesinde ise "Bugün itibariyle akademiye, akademisyenliğe ve ilahiyat alemine veda ediyorum. Artık yeter. Benden bu kadar" dedi.

İsmailağa cemaatinin ekran yüzü olan ve toplumda Cübbeli Ahmet Hoca diye bilinen Mahmut Ünlü tarafından hedef gösterilen Öztürk, bir kullanıcı tarafından hakaret edilerek ölümle tehdit edildi. "Kartaloğlu” kullanıcı isimli bir kişi Öztürk hakkında, "Öldürülmesi gerek" diyerek küfür etti.