Olympique Lyon, Peter Bosz ile anlaştı

29 Mayıs 2021 Cumartesi, 15:57

Ligue 1 ekiplerinden Olympique Lyon’un Peter Bosz ile anlaştığı iddia edildi.

L’Equipe’te yer alan haberde, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Lyon’un teknik direktörlük görevi için Peter Bosz ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Hollandalı antrenörün hafta sonu Fransa’da olacağı ve son detayların ardından sözleşme imzalayacağı belirtildi.

GALTIER GÜNDEMDEYDİ

Fransa Ligue 1’de Lille ile şampiyonluğa ulaşan ve geçtiğimiz günlerde takımdan ayrılan Christophe Galtier’in Lyon’un başına geçebileceği iddia edilmişti. Fransız teknik adam L’Equipe verdiği röportajda Lyon, Nice ve Napoli’nin tekliflerinin ilgisini çektiğini söylemişti.

Napoli bugün yaptığı açıklamanın ardından Luciano Spaletti’yi takımın başına getirirken Lyon’un da Peter Bosz’u önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Haberde Peter Bosz’un iki yıllık bir sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Bosz, daha önce Ajax, Bayer Leverkusen ve Borussia Dortmund’da görev almıştı.