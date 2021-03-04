Omar Elabdellaoui geri döndü

Geçirdiği havai fişek kazasından sonra sahalardan uzak kalan Galatasaraylı Omar bireysel çalışmalara başladı.

cumhuriyet.com.tr
04 Mart 2021 Perşembe, 17:18
Omar Elabdellaoui geri döndü
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Omar Elabdellaoui sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: Kendimi çok daha iyi hissediyorum ve her şey yolunda gidiyor. Topla tekrar çalışmalara başladığım için çok mutluyum. Hala uzun bir yolum olduğu söyleniyor. Daha güçlü dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.


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