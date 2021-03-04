Omar Elabdellaoui geri döndü

04 Mart 2021 Perşembe, 17:18

Omar Elabdellaoui sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: Kendimi çok daha iyi hissediyorum ve her şey yolunda gidiyor. Topla tekrar çalışmalara başladığım için çok mutluyum. Hala uzun bir yolum olduğu söyleniyor. Daha güçlü dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.