Omar Elabdellaoui geri döndü
Geçirdiği havai fişek kazasından sonra sahalardan uzak kalan Galatasaraylı Omar bireysel çalışmalara başladı.
Omar Elabdellaoui sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: Kendimi çok daha iyi hissediyorum ve her şey yolunda gidiyor. Topla tekrar çalışmalara başladığım için çok mutluyum. Hala uzun bir yolum olduğu söyleniyor. Daha güçlü dönmek için elimden gelen her şeyi yapacağım.
I am feeling much better and everything is going in the right direction.— Omar Elabdellaoui (@OmarEla14) March 4, 2021
I am so happy that I am able to train and work with the ball again.
That being said it is still a long way ahead for me. I will do all in my power to get back stronger and better. pic.twitter.com/tIjDkqz9MD
En Çok Okunan Haberler
- Tarlada bulduğu gök taşına servet teklif ettiler
- Rektörden ‘içeriye almayın’ emri
- Ağlama muktedir İslamcı, sadece utan!
- Patron ve sevgilisinin işkence ettiği kurye konuştu
- Tayyip Bey'in onayıyla operasyon yapılacak
- 'Erdoğan'a görev onayı yüzde 46 çıktı'
- Muhalefetten Erdoğan'a: Yeni mi keşfettin?
- Konyasporlu yöneticiden tepki çeken Kocaman paylaşımı
- Asiltürk'ün sözleri Saadet'i karıştırdı
- RTE, iktidara gelince yapacakları hukuk ve özgürlük reformunu açıkladı!
Video Haberler
- 18 metrelik ölü ispermeçet balinası kıyıya vurdu
- Papa videolu mesajında “Selamın Aleyküm diye seslendi
- 2 bin 500 yıllık surlarda utandıran manzara
- HDP'li başkanın aracı kaza yaptı: 4 yaralı
- Yurttaş, Erdoğan'ı Kılıçdaroğlu'na böyle şikayet etti
- Röntgen görüntüleri gerçeği ortaya çıkardı
- 10 saniyelik video 6.6 milyon dolara satıldı
- Canlı yayındaki o sözlere tepki yağdı
- İstiklal Marşı okuma yarışmasında ödülü kabul etmedi
- 2 metre boyunda! Görenleri hayrete düşürdü
En Çok Okunan Haberler
- Tarlada bulduğu gök taşına servet teklif ettiler
- Rektörden ‘içeriye almayın’ emri
- Ağlama muktedir İslamcı, sadece utan!
- Patron ve sevgilisinin işkence ettiği kurye konuştu
- Tayyip Bey'in onayıyla operasyon yapılacak
- 'Erdoğan'a görev onayı yüzde 46 çıktı'
- Muhalefetten Erdoğan'a: Yeni mi keşfettin?
- Konyasporlu yöneticiden tepki çeken Kocaman paylaşımı
- Asiltürk'ün sözleri Saadet'i karıştırdı
- RTE, iktidara gelince yapacakları hukuk ve özgürlük reformunu açıkladı!