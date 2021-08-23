Ömer Çelik'ten mülteci açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik açıklamasında, Türkiye ve Pakistan'da iltica merkezleri kurulacağına dair iddialar hakkında "bu konu konuşulmadı, öyle bir şey yok" ifadesini kullandı.

Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları şu şekilde:

Ne zaman orman yangını olsa buralara tesis yapılacağına yönelik asılsız iddialar ortaya atılıyor. Anayasa gereği buralar korunacaktır. Yıl bitmeden 252 milyon fidanı toprakla buluşturacağız. Yangın sonrası bir de sel felaketiyle karşılaştık. Bazı noktalara bir yıllık yağış birkaç günde düştü.



EĞİTİM YILI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2021-2022 eğitim yılı 6 eylülde başlayacak. Bu sene tüm kademelerde haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılacak, ders saatleri azaltılmayacak. Ders saatlerinin azaltılmaması öğrencilerin geleceği açısından çok önemli . Mazareti olan öğrenciler EBA üzerinde devam edebilecek



"TÜRKİYE TOPLAMA KAMPI DEĞİLDİR"

Türkiye'nin bir tane daha fazla mülteci alacak bu yükü kaldıracak kapasitesi yoktur. Türkiye toplama kampı değildir, burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye'ye sormadan yapılan açıklamaların hepsi yok hükmündedir.



Türkiye bir toplama kampı, göçmen kampı değildir. Burası yol geçen hanı da değildir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti sınırlarına hakimdir.



Afganistan'daki durumu yakından takip ediyoruz. Şu anda dünyanın gündeminde. Taliban ülkenin fiilen tek hakimi haline geldi. Cumhurbaşkanımız çok yönlü bir diplomasi yürütüyor. Verdiği temel mesaj Afganistan'da kapsayıcı bir modelin ortaya çıkmasıdır. İnsan haklarına, kadın haklarına riayet gibi konuların yakın takibimizde olduğunu bir kez daha ifade ediyoruz. Afgan halkı yalnız bırakılmamalıdır. Afganistan tekrar kendi haline bırakılırsa bugün gidenler 5 yıl sonra tekrar dönmek zorunda kalacak.



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