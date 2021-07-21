Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden 'Orkid var' dediği için saldırıya uğrayan işçiye ilişkin açıklama
Bir zincir markette çalışan kasiyer, kendisine indirimli ürünleri soran kadına 'Maske, duş jeli, orkid, çay bardağı seti" yanıtını vermiş, market işçisi, bu yanıtı sonrasında kadının eşi tarafından darbedilmişti. Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği olaya ilişkin bir açıklama yayımladı.
Bir zincir markette çalışan kasiyer, kendisine "İndirimli ürün olarak ne var?" diye soran kadına 'Maske, duş jeli, orkid, çay bardağı seti" yanıtını vermiş; kasiyer, bu yanıtı sonrasında kadının kocası tarafından darbedilmişti.
Genç kasiyerin 19 yaşında olduğu, özel üniversitede tam burslu olarak bilgisayar mühendisliği okuduğu, yurt parasını karşılamak ve ailesine destek olmak için markette çalıştığı öğrenilmişti.
'YIKALIM GİTSİN!'
Olaya yönelik tepkiler sürerken; Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği'nden de konuya ilişkin bir açıklama geldi.
Derneğin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Regl tabusunu yaratan da, kadınların sağlığını koruma hakkına engel olan da aynı çılgınlığın, aynı kalpsiz, ruhsuz dünyanın, pazarın parçası değil mi? Öyleyse, yıkalım gitsin'' ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın tamamı şöyle:
"Bir market emekçisinin #orkid dediği için uğradığı saldırı, adet görmenin çekingenlik, utanç ve garipseme ile tecrübe edilmesini doğuran erkek egemen düzenin kucağımıza bıraktığı tabuyu bir kez daha anımsattı. Fakat yalnız bu mu?
Milyonlarca kadın, adet günlerinde sağlıklarını korumak için hijyenik bir ürüne ulaşma şansından yoksun. Ülkemizde ped, tampon gibi hijyenik kadın sağlığı ürünleri lüks tüketim’ kategorisinde değerlendiriliyor ve zaten yüksek fiyatlı olan bu ürünlerden %18 KDV alınıyor.
Hijyenik ürünlere erişemeyen pek çok kadın ve kız çocuğunun paçavralar, gazete parçaları, hatta yapraklar kullanarak regl dönemlerini atlatmak zorunda kalıyor, bu nedenle enfeksiyonlar ve ciddi sağlık sorunları yaşıyorlar.
Regl tabusunu yaratan da, kadınların sağlığını koruma hakkına engel olan da aynı çılgınlığın, aynı kalpsiz, ruhsuz dünyanın, pazarın parçası değil mi? Öyleyse, yıkalım gitsin!"
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