Önce Dr Savaş programı terk etmek istedi ardından Fatih Altaylı 'Korkuyorsanız girmeyin' dedi

22 Haziran 2020 Pazartesi, 02:36

Habertürk'te Fatih Altaylı'nın sunduğu Teke Tek Bilim programında, koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artması ve Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesi tartışılırken programın konuklarından Dr. Serdar Savaş ve programın sunucusu Fatih Altaylı'nın açıklamaları ve tartışmaları damga vurdu.

İlk önce Programa konuk olan Dr. Serdar Savaş, önümüzdeki hafta sonu yapılacak YKS sınavının ertlenmesi gerektiğini belirterek "Bakanlığın açıkladığı verilere göre, bu sınavın neticesinde meydana gelecek bulaşmalar neticesinde 600 kişi hayatını kaybedecek. Peki bunun hesabını kim verecek?" diye sordu.

Programın moderatörü Fatih Altaylı ise Dr. Serdar Savaş'ın bu sözleri üzerine "Hocam bu sözleri geçen Salı günü yaptığımız programda söyleyebilirdiniz ama bugün burada biz bilim konuşuyoruz. O yüzden burası onun yeri değil. Bu bir bilim programı ve biz siyasi eleştiri yapmıyoruz, bilim konuşuyoruz" diye uyarıda bulundu.

Ardından Dr. Savaş, YKS sınavının neden ertelenmesi gerektiğini anlattı ve yaşanan vaka artışlarında toplumu suçlayan yaklaşımların yanlış olduğunun altını çizdi. Fatih Altaylı ve İlhan'ın tepkileri sonrası Savaş, programı terk etmek istedi. "Milletin gözüne bakarak yalan söyleyen gerizekalılar" diyerek mikrofonunu çıkaran Savaş, Fatih Altaylı'nın "Serdar Hocam şov yapmayın rica ediyorum" uyarısı üzerine oturarak mikrofonunu tekrar taktı.









Programın moderatörü ve sunucusu Fatih Altaylı ise, YKS sınavı ile ilgili "Başa gelen çekilir. Her zaman bu millet başına geleni çekmiştir. Sizin de başınıza sınav gelmiş olabilir. Çok meraklıysanız girmeyin. Çok korkuyorsanız girmeyin. Hayatınızdan 1 sene kaybetmek hiçbir şey değildir. Dünyanın bir çok medeni ülkesinde öğrenciler liseden sonra 1 sene ara vererek sonra üniversiteye gidiyorlar" ifadelerini kullandı. Fatih Altaylı'nın ifadeleri sosyal medya eleştirilere maruz kaldı.







