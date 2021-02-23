Önce HSBC şimdi de Bank Of America satış yaptı

Önce HSBC şimdi de Bank Of America! Türkiye beklentilerini yükselten Bank Of America, borsada yaklaşık 550 milyonluk satış yaptı.

cumhuriyet.com.tr
23 Şubat 2021 Salı, 12:25
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Geçtiğimiz hafta HSBC'nin olumlu raporundan sonra bankacılık sektörü hisselerindeki büyük satışından sonra da bugün bir benzeri Bank Of America'dan geldi.

Bu kurum, Türkiye'ye yönelik olumlu beklentilerini açıklayarak. "Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme beklentisini %4,1'den %4,6'ya çıkardı". Ancak bu açıklama ile borsa güne iyi başlarken gün içinde bu kurumun sert satışları geldi. Bu kurumun satışları 550 milyon liraya yaklaştı. 

Bank Of America, en yoğun bankacılık sektörü hisselerinde satış yapıyor. En yoğun satışı ise Garanti BBVA hisse senedinde yaptı.

Kaynak: Paramedya


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