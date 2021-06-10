Önce imza, sonra transfer, Sergen Yalçın'da işlem tamam

10 Haziran 2021 Perşembe, 08:19

Beşiktaş'ta günlerdir beklenen Sergen Yalçın görüşmesinin olumlu sonuçlandığı öğrenildi. İddiaya göre Yalçın ve yönetim arasında mutabakata varıldı.

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupa ile tamamlayan Sergen Yalçın ve Beşiktaş yönetimi arasında iki haftadır süren görüşmeler olumlu sonuçlandı ve sözleşme için anlaşmaya varıldı. Çeşme'de tatilini sürdüren Sergen Yalçın'ın tatil sonrası İstanbul'a geleceği imza atacağı ve transferde yer alacağı öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi ve Sergen Yalçın arasındaki anlaşmanın tüm detayları henüz belli olmazken, son görüşmede siyah - beyazlı yönetim, geçtiğimiz sezon 7 milyon TL'ye çalışan tecrübeli teknik direktöre zam yaptığı ve sözleşmenin 1 yıllık olduğu da gelen bilgiler arasında.

Beşiktaş'ta golcü ve orta alan transferi ise Sergen Yalçın'ın imzası sonrası başlayacak.