Önceliğimiz Mbappe, Neymar değil
Paris Saint Germain Sportif Direktörü Leonardo, sözleşmelerinin bitmesine 2 yıl kalan Kylian Mbappe ve Neymar’a ilişkin önceliğin Mbappe’de olduğunu belirtti.
Leonardo, sözleşmelerinin bitimine az bir süre kalan Mbappe ve Neymar’a ilişkin L’equipe’e açıklamalarda bulundu. Leonardo, Paris Saint Germain’in geleceğinin Mbappe’nin üzerine inşa edilmesi gerektiğini bu sebeple sözleşme yenileme görüşmelerine öncelikli olan onunla başlayacaklarını belitti. Her iki oyuncuya da Avrupa’dan teklifler olduğunu belirten Brezilyalı yönetici, bu teklifleri şimdilik reddettiklerini ifade etti. Haberde, Mbappe’nin kulüpte daha önemli pozisyona gelmek istediği ve statü olarak Neymar’ın önünde olmak istediği belirtildi. Ayrıca, Mbappe’nin sözleşme görüşmelerinde ailesi tarafından yürütüldüğü fakat görüşmelerin yavaş ilerlediği kaydedildi. L’equipe’de çıkan haberde, pandemi sebebiyle Paris Saint Germain’in gelecek sezon transfere ne kadar harcayacağının belirsiz olduğu ve bu nedenle yeni sözleşmelerde de ücret artışına gitmek istemediği belirtildi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Mbappe Liverpool ile Neymar da Real Madrid ile anılmıştı.
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