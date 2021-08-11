Önde gelen aşı uzmanından Delta kanıtı: Sürü bağışıklığına ulaşmanın olasılığı yok

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 09:46

The Guardian'ının aktardığına göre, mevcut aşılar, ciddi Covid hastalıklarını ve ölümlerini önlemede çok etkili olsa da, tam aşılanmış bir kişinin Covid-19'a neden olan virüs tarafından enfekte olmasını engellemez.

Sürü veya nüfus bağışıklığı kavramı, nüfusun büyük bir çoğunluğunun ya aşılama ya da önceki enfeksiyon yoluyla bağışıklık kazanmasına dayanır bu da, aşılanmamış ve daha önce hiç enfekte olmamış kişiler için bulaşıcı bir hastalığa karşı dolaylı koruma sağlar.

Imperial College London tarafından yürütülen yakın tarihli bir çalışmada elde edilen verilere göre, 18 ila 64 yaşları arasındaki tam aşılı kişilerin, aşılanmamış kişilere kıyasla yaklaşık yüzde 49 daha düşük enfekte olma riskine sahip olduğunu gösterildi. Bulgular ayrıca, tam aşılı kişilerin, Covid olan biriyle temas ettikten sonra pozitif test etme olasılığının yaklaşık üç kat daha az olduğunu tespit edildi.

SÜRÜ BAĞIŞIKLIĞININ OLASILIĞI YOK

Oxford Aşı Grubu başkanı Prof. Dr. Sir Andrew Pollard ise, mevcut Delta varyantı ile sürü bağışıklığına ulaşmanın “olasılık olmadığını” söyledi.

Salı günü milletvekillerine kanıt sunan Prof Sir Andrew Pollard, aşıların Covid-19'un yayılmasını durduracağı ve nüfusu genel bağışıklık eşiğine ulaştıracağı anlamının "efsanevi" olduğunu söyledi.

Pollard, "Sorun şu ki; bu virüs kızamık değil. İnsanların yüzde 95'i kızamığa karşı aşılanmışsa, virüs nüfusa bulaşamaz. Delta varyantı, aşılanmış insanları enfekte etmeye devam edecek. Ve bu, bir noktada hâlâ aşılanmamış olan herkesin virüsle karşılaşacağı anlamına geliyor. Ve bu aktarımı [tamamen] durduracak hiçbir şeyimiz yok” dedi.