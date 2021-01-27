Önemli çağrı: Kanser hastaları Covid-19 aşılama takvimine mutlaka alınmalı
Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Yavuz Anacak, kanser hastalarının hem Covid-19 bulaşması, hem de virüse bağlı ölüm riski açısından en riskli grupta bulunduğunu belirterek “Aşılama takviminde mutlaka öncelik verilmelidir” çağrısını yaptı.
Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı aşılama takviminde kanser hastalarına yönelik bir düzenleme olmadığının görüldüğünü anımsatan Anacak, “Temel olarak yaş aralığına bağlı olarak yapılan sıralamada risk taşıyan mesleklere öncelik verilmekle birlikte tüm diğer gruplardan da riskli durumda olan kanser hastaları öncelik kapsamında değerlendirilmemiştir” dedi.
Anacak şunları kaydetti: “Kanser hastalarının içerisinde bulunduğu ‘Kronik hastalığı olan kişiler grubu’ 3. aşamada aşılanacaklar arasında bulunmaktadır. Buna göre örneğin 45 yaşındaki bir kanser hastasının aşılama için 3. aşamayı beklemesi gerekir, ancak elimizdeki verilere göre bu hastanın pozitif olması durumunda ölüm riski yüzde 10 civarında ve aşılama için ön sıralarda olmalı. Sağlık Bakanlığı’nın aşılama takvimi gözden geçirilmeli, kanser hastaları riskli gruplar arasına alınarak aşılama takviminde öncelik verilmelidir.”
TAŞIYICI DAHA ÇOK
Tevfik Özlü, semptom göstermeyen ya da rahatsızlandıkları halde hastaneye gitmeyerek virüsü yayan vakaların, hastaneye başvurup testleri pozitif çıkan vaka sayısından daha fazla olduğunu söyledi.
‘ÖLÜMLER SÜRER’
Aşı koruyuculuğunun 42 gün sonra başladığını belirten Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, “Dolayısıyla aşı olduktan sonra da ölümler, hastalıklar devam edecek demektir, bir günde kesilmeyecek” dedi.
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