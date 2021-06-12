Ongun zararı açıklamıştı: 178 milyona "Zabıta destek hizmeti" de vermiş

12 Haziran 2021 Cumartesi, 10:48

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, geçmiş dönemde yapılan bir ihalede İBB'nin 67 milyon 301 bin TL zarara uğratıldığını sosyal medya hesabından duyurdu. İBB Teftiş Kurulu'nun ortaya koyduğu yolsuzluk dosyasını diğer 50 dosyayla birlikte İçişleri Bakanlığı devraldı. Ongun, paylaşımında dosyayla ilgili bugüne kadar herhangi bir sonuç çıkmadığına da vurgu yaptı.

21 Mayıs 2018’de yapılan "Selatin Camilerinin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı" ihalesine iki şirket ortak olarak girdi. Güven Sosyal ve Destek Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile İdeal Bilim Sosyal ve Destek Hizmetleri Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi ihaleye birlikte dahil oldu. Başka bir şirketin girmediği ihaleye şirketler 99 milyon 981 bin 265 TL teklif verdi. İhalenin kamuya maliyeti ise 105 milyon 585 bin 591 TL oldu.

Toplam 39 caminin söz konusu İBB, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İl Müftülüğü’ne bağlı Selatin Camileri’nin (Meclis Kararı doğrultusunda yapılan hizmet protokolü kapsamındaki) ibadete hazır hale getirilmesi için tuvalet temizliği ve ışık bakımı yapıldı. İhale uyarınca bu iki şirket, camilerde ses tesisatlarının bakımı, onarımı, tuvaletlerinin bakım-onarım, temizlik ve ilaçlama işlerinin hizmetini sağladı.

AYNI ŞİRKET 178 MİLYONA ZABITA DESTEK HİZMETİ VERMİŞ

İBB Teftiş Kurulu'nun kamuyu zarara uğrattığı sonucuna vardığı şirketin AKP döneminde ayrıca 30 ay boyunca belediyeye zabıta hizmeti ihalesini de aldığı ortaya çıktı.

ANKA'dan Bora Erdin'in haberine göre, İBB'nin 2017 yılında açtığı “30 Aylık Nitelikli Zabıta Destek Hizmeti” ihalesini de aynı şirket kazandı. 178 milyon 992 bin 590 TL bedel karşılığında Güven Sosyal ve Destek Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi belediyeye zabıta destek hizmeti verdi. Firma ile imzalanan 30 aylık sözleşmenin süresi 30 Eylül 2019 tarihinde doldu.

İHALELER BİTİNCE İKİ ŞİRKETİN SAHİBİ AYNI İSİM OLDU

İBB'yi 67 milyon lira zarara uğrattığı iddia edilen şirketlerden Güven Sosyal ve Destek Hizmetleri Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 1 Eylül 2020 yaptığı genel kurulda daha önceki ortaklarının hisselerini devretmesi ile tek ortaklı bir şirket haline geldi. Şirketin tek sahibi Murat Arslan oldu. Belediyenin zarara uğratıldığı işin ihalesinde yer alan diğer şirket İdeal Bilim Sosyal ve Destek Hizmetleri Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin de ortaklık yapısı aynı gün yani 1 Eylül 2020’de yapılan genel kurulda değişti. Bu şirketin de tek pay sahibi aynı kişi yani Murat Arslan olarak kayıtlara geçti.