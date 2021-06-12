Ziraat Bankası, Demirören'in arazileri için İBB'nin kapısını çalmış!

12 Haziran 2021 Cumartesi, 04:00

Demirören Holding’in Türkiye’de dönemin en büyük yayın kuruluşlarını bünyesinde bulunduran Doğan Medya’yı satın almak için 2018’de Ziraat Bankası’ndan çektiği ve geri ödemediği iddia edilen 300 milyon dolar ve 1.18 milyar TL’lik krediye ilişkin yeni bir bilgi ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Ziraat Bankası, borca karşılık Demirören Holding’den devraldığı Kemer Country golf sahasının imara açılmasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın planı mahkeme tarafından iptal edilince İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) kapısını çaldı.

Ziraat Bankası’nın başvurusu ile İstanbul Eyüpsultan Göktürk Mahallesi Kemer Country’deki parsellere yönelik İBB’de imar planı çalışması başlatıldı. İBB Planlama Müdürlüğü, hazırladığı çalışmada 31 Mart 2020 tarihli ve 3341-2119 sayılı yazı ile “Göktürk Mahallesi’ne ilişkin 2003’te onaylanan nazım ve uygulama imar planlarına sadık kalınmasını” istedi. Yani söz konusu arazilerde yapılaşmanın uygun olmadığı yönünde görüş bildirdi.

Bu gelişmenin ardından 24 Ağustos 2020’de İBB’ye bir yazı gönderen Ziraat Bankası, Bakanlığın imar planının yetki unsuru yönünden iptal edildiğini belirterek “Teknik ve kullanım hakkı yönünden dava açılmadı. Planlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı şekliyle kabul edilsin” talebinde bulundu.

‘OYBİRLİĞİYLE RET’

Ziraat Bankası’nın Kemer Country’deki golf sahasına inşaat izni almak amacıyla yaptığı imar başvurusu, İBB Meclisi İmar Komisyonu tarafından da reddedildi. Komisyonun Ziraat Bankası’nın talebine ilişkin ret kararı 11 Kasım 2020’de yapılan İBB Meclisi’nin 2. birleşiminde okundu ve oybirliği ile kabul edildi. İBB Meclisi, Kemer Country’deki spor alanlarının ranta açılmasına yönelik girişimi tüm üyelerinin ortak kararı ile engellemiş oldu.

‘GOLF OYNANABİLİR’

Ziraat Bankası’nın güncel dolar kuruyla 3.5 milyar TL’ye denk gelen kredi karşılığında Demirören Holding’den devraldığı araziler için devreye konulan iki rant girişimi de başarısız oldu. Bu süreçte Demirören Holding, kamunun parası ile Türkiye’nin en büyük medya grubunun sahibi olurken Ziraat Bankası’nın elinde ise üzerinde sadece golf oynanabilen değersiz gayrimenkuller kaldı.