İBB Sözcüsü Ongun: Bir ihalede İBB’nin 67 milyon 307 bin TL kamu zararına uğratıldığı tespit edildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, AKP'li İBB döneminde 'Selatin Camilerinin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı' ihalesinde belediyenin 67 milyon 307 bin TL kamu zararına uğratıldığını tespit ettiklerini duyurdu.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, 'Selatin Camilerinin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı' ihalesinde İBB’nin 67 milyon 307 bin TL kamu zararına uğratıldığının tespit edildiğini duyurdu.
Ongun, sosyal medya hesabından 'Yeni bilgilendirme' diyerek duyurduğu gelişmeye ilişkin, "Selatin Camilerinin İbadete Hazır Halde Bulundurulması Hizmet Alımı ihalesinde İBB’nin 67 milyon 307 bin TL kamu zararına uğratıldığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.
Ongun ayrıca, "İBB Teftiş Kurulu konuyu soruşturdu, dosya İçişleri Bakanlığı tarafından devralındı. Şu ana kadar sonuçlanmadı" dedi.
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