Önlemlerin hafifletildiği İran'da salgın yeniden rekor kırdı

04 Haziran 2020 Perşembe, 15:55

İran çapında bir milyondan fazla test uyguladığını söyleyen, sağlık bakanlığı sözcüsü Kianoush Jahanpour, vakalardaki artışın ikinci bir enfeksiyon dalgası yerine test sayısındaki artışın bir sonucu olabileceğini öne sürdü. Ancak yaşanan sıradışı artışın virüsün yayılmasını engellemeye yönelik kısıtlamaların hafifletmesinden sonra gelmesi, şüpheleri de beraberinde getirdi.

Ülkede 30 Mart'ta kaydedilen bir önceki en yüksek vaka sayısı 3.186 olarak kayıtlara geçmişti.

ÖLÜ SAYISI 8000'İ GEÇTİ

Perşembe günü yaptığı günlük güncellemede Jahanpour, son 24 saat içinde 59 kişinin Covid-19'dan öldüğünü ve bununla birlikte ülke çapında salgına bağlı olarak yaşamını yitirenlerin sayısının 8.071'e yükseldiğini söyledi.

Ülkede bugüne dek toplam 164.270 kişi virüs testinde pozitif sonuç verdi.