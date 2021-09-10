Onur Yürüyüşü’ne katılanlara attıkları sloganlar gerekçe gösterilerek dava açıldı

10 Eylül 2021 Cuma, 04:00

İstanbul’da düzenlenen Onur Yürüyüşü’ne katılanlara “Susma haykır, eşcinseller vardır” ve “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganları attıkları gerekçesiyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten dava açıldı.

Beyoğlu Kaymakamlığı’nın “Genel ahlaka aykırı” diyerek yasakladığı, 26 Haziran’da Taksim’de düzenlenen 19. İstanbul Onur Yürüyüşü’nde 46 kişi gözaltına alınmıştı. Polisin biber gazı ve plastik mermilerle sert müdahalede bulunduğu, çok sayıda kişinin darp edildiği eylemde gözaltına alınan birçok kişi hakkında dava açıldığı öğrenildi.

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Dava açılanlar arasında bulunan LGBTİ+ Meclisleri üyesi sekiz kişi için hazırlanan ve İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, eylem sırasında atılan “Susma haykır eşcinseller vardır, buraya değil, katillere barikat”, “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganlarının yer alması dikkat çekti.

LGBTİQ+ Meclisleri üyesi Öykü Ilgın Gürses, davaya ilişkin şunları söyledi: “Yürüyüş yapma hakkımız Anayasa tarafından tanınmış bir haktır. Bu nedenle valilik bu hakkımızı yasaklayamaz. İstedikleri eylemlere izin veriyorlar, istemediklerine izin vermiyorlar. Onur Yürüyüşü eylemi de bunlardan biriydi. Attığımız sloganların suç teşkil eden herhangi bir tarafı yokken savcının özellikle iddianamede geçirmesini ben ilginç buluyorum. Neden ‘Susma haykır, eşcinseller vardır’ sloganı suç teşkil eder gibi iddianamede belirtilmiş? Şuna eminiz, bu, göz korkutmak için açılmış bir dava. Bizim suç teşkil eden herhangi bir tutumumuz olmadı, bu nedenle hukuksuz olan bu davanın beraatla sonuçlanmasını bekliyoruz. Bu dava bizi korkutamaz, bir sonraki Onur Yürüyüşü’ne gitmemizi de engellemez.”

Dava, 2 Kasım’da Çağlayan’daki İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.