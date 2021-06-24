İstanbul'da LGBTİ+ Onur Yürüyüşü düzenlenmesi başvurusuna valilikten ret

24 Haziran 2021 Perşembe, 20:22

İstanbul Valiliği, 26 Haziran'da Maltepe Miting Alanın'nda gerçekleştirilmek istenen 19. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşe'ne izin vermedi.

İstanbul Onur Yürüyüşü grubu Twitter hesabından yaptıkları paylaşımda "26 Haziran Cumartesi günü gerçekleştireceğimiz 19. İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşümüzü Maltepe Miting Alanı'nda gerçekleştirmek için İstanbul Valiliği'ne yaptığımız başvuru bugün reddedildi. Yasak gerekçesi yine aynı zırvalar" ifadeleriyle, İstanbul Valiliği'nin açıklamasını paylaştı.

İstanbul Valiliği'nin paylaşılan açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “İl sınırlarımız içerisinde provokatif eylem ve olayların meydana gelebileceği, açık yer toplantısına katılacaklarda dahil olmak üzere halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, genel sağlığın ve genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önlenmesi, provokatif eylem ve olayların yaşanmaması için söz konusu açık yer toplantısının düzenlenmesi Valiliğimizce uygun görülmemiştir."