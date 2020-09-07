Op. Dr. Çamlı’dan, hastaneye yatış gerektirmeyecek hastalar için öneri

07 Eylül 2020 Pazartesi, 05:00

Koronavirüs salgınındaki günlük vaka sayıları son haftalarda giderek artıyor. Bu durumda filyasyonun da önemi bir kez daha gündeme geldi.

İzmir Tabip Odası Başkanı Op. Dr. Lütfi Çamlı, filyasyonun ne ölçüde kontrollü devam ettiği, ne ölçüde başarı sağlandığı konusunda endişelerinin olduğunu belirterek “Filyasyon ekipleri canla başla çalışıyorlar ve yoğun mesai harcıyorlar. Direkt covid hastalarıyla temas halinde olan arkadaşlar. Ancak yalnızca filyasyon ekiplerinin çabasıyla da her şeyi çözebilmek mümkün değil. Geçen hafta covid pozitif hastasının 3 gün içinde 5 düğüne gittiğini, ya da İzmir’den otobüsle Erzurum’a giderken yakalandığını gördük. Pozitif olan ancak hastaneye yatış gerektirmeyecek hastalar için organize edilmiş izolasyon ve karantina merkezleri organize edilebilir” önerisinde bulundu.

Hastaneye yatış gerektirmeyen, evde tedavi gören olguların izolasyon kurallarına uyup uymadığını tam olarak bilmediklerini kaydeden Çamlı, “24 saat hastanın yanında değilsiniz. Eve ziyarete gelenler, misafirler, o kişinin dışarı çıkması vs. bunların hepsi handikap. İzolasyon ekipleri belli aralıklarla görüyor, takip ediyor. Belki bu tür karantina ve izolasyon merkezleri birçok soruna çözüm getirebilir. Yatış gerektirmeyecek hastalar için organize edilmiş izolasyon ve karantina merkezleri yerel yönetimlerin de desteğiyle organize edilebilir” dedi.