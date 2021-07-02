TKH'den duyuru: Seçim pusulasına orak çekiç de giriyor

02 Temmuz 2021 Cuma, 12:27

Haziran 2023'te yapılması beklenen seçimlere orak çekiçli kızıl bayrak logolarıyla komünistler de katılacak.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH), seçimlere katılım için gerekli şartları ve örgütlenme yeterliliğini tamamladığını duyurdu.

TKH Genel Başkanı Aysel Tekerek, gelişmeyi “Mevcut seçim ve siyasi partiler kanununun gerektirdiği il ve ilçe kuruluşlarını ve Türkiye çapında örgütlenmeyi başaran Partimiz, 1 Temmuz 2021 itibariyle örgütlü olduğu bütün il ve ilçe kongrelerini de tamamlayarak, seçimlere katılım için gereken yeterliliği geride bırakmıştır" diyerek duyurduğu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Artık seçim pusulalarında sosyalizmin tarihsel mührü orak-çekiç de yer alacaktır. Pandemi koşullarının yarattığı zorluklara ve kısıtlamalara rağmen Türkiye’nin dört bir yanında fedakârlıkla çalışan, kongreleri örgütleyen tüm yoldaşlarımızı ve bu süreçte bize destek olan tüm dostlarımızı selamlıyoruz."

"Bu ülkenin ilerici birikimine ve devrimci damarına güvenimiz tamdır! Geleceği kazanmaya çağırıyoruz! Bu çağrı ülkemizin ilericine, cumhuriyetçilerine, devrimcilerine, emektar komünistlerine ve gençlerinedir! Bu çağrı emek, laiklik, bağımsızlık ve sosyalizm diyen emekçi halkımızadır!" diyen Tekerek, "Gelin yeni bir Cumhuriyet programını birlikte yazalım! Gelin işçi sınıfının ve emekçi halkın partisini birlikte kuralım! Gelin ülkenin komünist partisini yeni bir atılımla birlikte örgütleyelim!” çağrısı yaptı.