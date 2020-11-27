Komünistler: AKP, Katar’ın yerli ve milli partisidir!

27 Kasım 2020 Cuma, 14:55

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad Al-Sani ile imza attığı, Borsa İstanbul'un yüzde 10 hissesinin satışını da kapsayan 10 anlaşmaya komünistlerden tepki geldi.

Anlaşma üzerine Türkiye Komünist Hareketi'nden (TKH) "AKP, Katar’ın yerli ve milli partisidir!" açıklaması yapıldı.

Açıklamada "Emperyalist sermayeye kapıları sonuna kadar açan AKP’nin ülkemizi Arap sermayesine de peşkeş çekmesine dur diyelim!" çağrısında bulunuldu.

Açıklama şöyle:

"AKP, ülkemizi emperyalizme peşkeş çektiği yetmezmiş gibi şimdi de ülke değerlerini Katar’a pazarlamaktadır. Merkez Bankası’nın kasasını boşaltan AKP nakit para için Katar’a diz çökmüştür.

Katar’dan para alabilmek için “İstanbul Kanalı” projesini gündeme getiren AKP, bugün Katarla yeni anlaşmalar yaparak Katar’dan para dilenmeye devam etmektedir.

Katar ile yapılan anlaşma ticari bir anlaşma değil, para için ülkenin peşkeş çekilmesidir! AKP, Katar Emirliği’nin “yerli ve milli partisi” haline gelmiştir!

Emperyalist sermayeye kapıları sonuna kadar açan AKP’nin ülkemizi Arap sermayesine de peşkeş çekmesine dur diyelim!"