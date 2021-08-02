Ordu, Van, Hakkari ve Erzincan çevreleri için sağanak uyarısı

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 11:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerine kadar Türkiye'nin doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Samsun'un doğusu, Ordu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

Yağışların Ordu çevreleri ile Van ve Hakkari’nin doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

Hava sıcaklığının Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.