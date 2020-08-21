Ordu’da ‘Altınordu’ adı tartışılıyor

21 Ağustos 2020 Cuma, 06:00

Ordulu gazeteci-yazar eski CHP Milletvekili Oktay Ekşi ve Karlıbel Vakfı Başkanı Ergin Karlıbel ‘Altınordu’ adının Ordu’nun tarihiyle hiçbir ilgisinin olmadığına vurgu yaptı. Ekşi, “Ordu’nun tarihinde ‘Merkez İlçe’ye ‘Altınordu’ denmesini gerektirecek hiçbir olay bulunmadığı gibi, Ordu’nun siyasi geçmişinde de merkez ilçeden ‘Altınordu’ diye söz edildiğine ilişkin tek bir örnek bilmiyordum” dedi.

Karlıbel Vakfı Başkanı Ergin Karlıbel de ‘Altınordu’ adının Ordu’nun tarihiyle, kökeniyle hiç ilgisi olmayan, Orduluların hafızasında izi olmayan bir isimlendirme olduğuna dikkati çekerek, “‘Bayramlı’ geçmişte kullanılmış bir addır. Yöremizi Türk yurdu haline getiren Hacıemiroğulları’nın beyi Bayram Bey’in anısı yeniden bu adla yaşatılabilir. ‘Güzelordu’ eskiden beri şehrimiz için kullanılan bir tanımlamadır ve halkın hafızasında yeri vardır. Bunların dışında kentimiz için yazılan şiirlerde de geçen; ‘Yeşilordu’ ve ‘Boztepe’ ile Atatürk’ün Ordu’ya gelişiyle özdeşleşmiş bir ad olan ‘19 Eylül’ de düşünülebilir” ifadelerini kullandı.