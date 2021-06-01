Ordu'da işçi minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 3'ü çocuk 14 yaralı
Ordu'nun Ünye ilçesinde, işçilerin taşındığı servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada, 3'ü çocuk 14 kişi yaralandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinden Samsun'a işçileri taşıyan Sezgin Doğan yönetimindeki minibüs, kavşakta Nurhan Durmuş'un kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Çarpmanın şiddetiyle minibüste bulunan bazı kişiler, yola fırladı. Araçların hurdaya döndüğü kazada sürücü Nurhan Durmuş ile kamyonetteki Aynur (40), Kaan (14), Şevval (15), Yavuz Selim (5) Durmuş ve minibüs sürücüsü Sezgin Doğan ile servisteki Hüseyin Güdek (50), Murat Sül (39), Senai Karayiğit (42), Kemal Karayiğit (48), Murat Zengin (46), Harun Aydoğdu, Kemal Karayiğit ve Murat Zengin yaralandı.
Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolu, güvenlik önlemleri alınarak, bir süre trafiğe kapatılırken, polis de soruşturma başlattı.
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