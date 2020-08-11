Ordu’da Korganlılar, ruhsatsız HES şirketinin şantiye kurma çalışmasını engelledi

11 Ağustos 2020 Salı, 02:00

Korgan ilçesinde yapılmak istenen Balamir HES’i engellemek için haftalardır mücadele eden yöre halkı, iş makinelerinin yeniden gelmesi üzerine yolu kapatınca, jandarmanın müdahalesi ile karşılaşmıştı. Dün HES şirketinin bölgeye şantiye kurması için tekrar harekete geçmesi üzerine bölge halkı direnişe geçti. Jandarma sabah saat 06.00’da Korgan Çiftlik Mahalesi’ne gelerek şirketin şantiye kurabilmesi için güvenlik önlemi aldı. Mahalle içinde ve Çatalpınar ilçesinden köye giriş yolunu da kesti. Bunun üzerine, bölge halkı fındık bahçelerinden geçerek iş makinelerinin bulunduğu alanda toplandı. İş makinelerinin önü ellerindeki Türk bayrağı ile kadınlar tarafından kesildi, çocuklar da iş makineleri kepçelerine oturarak eyleme destek verdi. Burada yaşanan arbede sırasında Mehmet Tali adlı bir yurttaş gözaltına alındı. Yöre halkının kararlı direnişi üzerine makineler dere yatağından çıkarıldı.

CHP VALİYLE GÖRÜŞTÜ

Ordu Valisi Tuncay Sonel ile görüşen CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Korgan Çiftlik’e HES için iş makinelerini sabah 06.00’da dereye sokan şirkete asker eşlik etti. Gerginlik ve gözaltılar var. Elinde bayrağı ile duran kadın ülkesini de seviyor, toprağını da. Kepçenin içinde oturan çocuklar bizim geleceğimiz. Onlar da kendi geleceğini koruyor. Sayın valimizi de bilgilendirdik. Devletin şevkat elini bekliyoruz” dedi.

İPTAL DAVASI AÇILACAK

HES şirketinin ruhsatı aralık ayında bitmesine karşın bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. Korganlı yurttaşlar yasadışı çalışma yaptığı için HES şirketi hakkında ve Korgan Belediyesi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yarın Çevre ve Şehirçilik Bakanlığına imar planı için iptal davası açılacak.